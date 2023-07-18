租賃市況｜CRI回報率創4個月新高 中原：第三季上望2.7厘水平

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年5月份CRI回報率最新報2.60%，創4個月新高，按月升0.04個百分點，連升兩個月共0.07個百分點。受惠於季節性租賃旺市，租金向升，但同期樓價卻因加息而出現調整，反覆回軟，直接推高租金回報率。展望租金回報率穩步上升，第三季上望約2.7厘水平。 5月份H按息為3.5厘，同期租金回報率低H按息0.9厘。自去年9月起，H按息已經連續9個月高於回報率。相信今年第三季CRI回報率繼續向升，從後追趕H按息的升勢。 5月份CRI_Mass回報率報2.7厘，按月升0.02個百分點。CRI(中小型單位)回報率報2.68厘，按月升0.03個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.22厘，按月升0.08個百分點。CRI_Mass回報率、CRI(中小型單位)回報率及CRI(大型單位)回報率齊升2個月，分別累漲0.06、0.07及0.12個百分點。

港島、九龍及新界東回報率齊升 2 個月 四區方面，港島CRI_Mass回報率報2.67厘，按月升0.07個百分點。九龍CRI_Mass回報率報2.7厘，按月升0.01個百分點。新界東CRI_Mass回報率報2.74厘，按月升0.02個百分點。新界西CRI_Mass回報率報2.72厘，按月跌0.01個百分點。港島、九龍及新界東回報率齊升2個月，而新界西回報率4月份顯著上升後5月微跌。 21 個成分屋苑回報達 3 厘以上 在138個成分屋苑中，5月份租金回報達3厘以上的屋苑有21個，比4月增加2個。回報較高的成分屋苑計，港島方面，灣仔嘉薈軒3.41厘、堅尼地城嘉輝花園3.28厘、鰂魚涌南豐新邨3.05厘。九龍方面，紅磡黃埔新邨3.5厘、荔枝角美孚新邨3.26厘、九龍灣淘大花園3.23厘。新界東方面，沙田河畔花園3.34厘、富豪花園3.29厘、大埔太湖花園3.15厘。新界西方面，青衣美景花園3.49厘、青怡花園3.24厘、荃灣荃威花園3.16厘。 主要屋苑回報方面，鴨脷洲海怡半島2.71厘，鰂魚涌康怡花園2.64厘，太古城2.48厘，紅磡黃埔花園2.72厘，將軍澳新都城2.8厘，大埔嵐山3.07厘，馬鞍山新港城2.68厘，天水圍嘉湖山莊2.57厘，元朗Yoho Town 2.49厘。