租賃旺！嘉湖山莊兩房租1.05萬 回報勁高！元朗映御業主一個原因 減租9%

在剛性需求支持下，天水圍租賃市場成交保持暢旺，中原地產嘉湖第二分行分行經理何家樂表示，9月全月錄得約45宗租賃成交，平均實用呎租約22元，該行新近促成嘉湖山莊賞湖居3座高層E室租賃成交，實用面積448方呎，兩房間隔，享開揚景致，遠望元朗一帶，而且內櫳企理；業主最初月租叫價11,000元，獲家庭客洽租，議價後以10,500元租出，實用呎租23.4元。他指出，業主於2010年175萬元買入上址，持貨至今12年，現租出可享高達7.2厘之租金回報。

租客預付一年租 元朗映御開放戶月租1萬

另外，鄰近的元朗新晉屋苑租賃交投亦持續活躍。中原地產尚悦二分行副分區營業經理蘇哲熙稱，該行最新促成元朗映御2座低層M室租賃成交，實用面積308方呎，屬開放式間隔。最初月租叫價11,000元，近日獲一名年輕客洽租，因鍾情屋苑屬新鴻基品牌、樓齡新兼位置方便，可步行至港鐵朗屏站及元朗站，而且周邊生活配套齊全，見上址合用，睇樓一次即決定承租。由於該年輕租客願意預繳全年租金，故業主答應減租9%至10,000元成交，合共涉資約12萬元，實用呎租32.5元。他又指，單位業主於2017年以340萬元買入上址，現成功租出可享約3.5厘租金回報率。