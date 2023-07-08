租賃項目｜直擊TOWNPLACE WEST KOWLOON開放式至三房戶 設計型格享開揚海景！(多圖)

新鴻基地產(016)旗下住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」的全新旗艦項目、西九TOWNPLACE WEST KOWLOON以「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式營運，提供日租、月租，以及年租選擇，周四(6日)公布首張價單，涉及105伙，開放式單位「早鳥」入場價為月租13,800元，以最細面積單位243方呎計算，呎租約57元；一房為月租18,800元起；兩房月租30,800元起；三房月租約52,800元起，將於本月底對外開放示範單位，10月起預租。
項目率先開放9個單位予傳媒參觀，涵蓋開放式至三房間隔，單位設計亦甚有特色。當中9樓21室為三房單位，面積846方呎，其中一間睡房設高架床，另一間睡房書施桌可做床，而主人房全視野海景，套廁配備浴缸，擁垂直收納空間。
⇊TOWNPLACE WEST KOWLOON 9樓21室三房戶⇊
至於9樓56室為開放式單位，面積397方呎，擁特大工作書桌，可外望ICC及IFC，趟門可作一房，雙床併床。
⇊即睇TOWNPLACE WEST KOWLOON 9樓56室開放式戶⇊
9樓29室為同為開放式單位，面積296方呎，擁特大工作書桌，外望海景。
⇊即睇TOWNPLACE WEST KOWLOON 9樓29室開放式戶⇊
另一個開放的9樓單位，58室一房單位，面積471方呎，備有特大工作書桌，房間設90度角巨型玻璃窗，外望海景。
⇊即睇TOWNPLACE WEST KOWLOON 9樓58室一房戶⇊
至於10樓10室為Trio特色單位，面積593方呎，採三房間隔。單位設開放式客廳，打造寬敞、通透、功能分明的居住空間。
⇊TOWNPLACE WEST KOWLOON 10樓10室三房戶⇊
10樓20室為一房單位，面積450方呎，單位設特大工作書桌，享海景風景，擁垂直收納空間。
⇊TOWNPLACE WEST KOWLOON 10樓20室一房戶⇊
10樓56室為開放式單位，面積397方呎，設有磨沙玻璃趟門分隔廳區與寢區，保障私隱之外，亦減低室內採光的影響，採雙床併床，享海景風景。
⇊TOWNPLACE WEST KOWLOON 10樓56室開放式戶⇊
10樓57室為兩房單位，面積533方呎，其中一間睡房放置雙層床，主人睡房設90度角巨型玻璃窗，享海景風景。
⇊TOWNPLACE WEST KOWLOON 10樓57室兩房戶⇊
10樓62室為兩房單位，面積542方呎，其中一間睡房放置雙層床，主人睡房設90度角巨型玻璃窗，享海景風景。
⇊TOWNPLACE WEST KOWLOON 10樓62室兩房戶⇊
TOWNPLACE WEST KOWLOON提供843伙，單位戶型包括開放式至三房，面積介乎243至860方呎。開放式單位面積由243至423方呎，一房單位面積由429至686方呎，兩房單位面積由533至668方呎，三房單位面積由846至860方呎。單位飽覽開揚海景，更可望ICC及IFC，並設特大工作檯面及延伸工作檯面，兼顧工作及生活所需。