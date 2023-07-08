租賃項目｜直擊TOWNPLACE WEST KOWLOON開放式至三房戶 設計型格享開揚海景！(多圖)

新鴻基地產(016)旗下住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」的全新旗艦項目、西九TOWNPLACE WEST KOWLOON以「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式營運，提供日租、月租，以及年租選擇，周四(6日)公布首張價單，涉及105伙，開放式單位「早鳥」入場價為月租13,800元，以最細面積單位243方呎計算，呎租約57元；一房為月租18,800元起；兩房月租30,800元起；三房月租約52,800元起，將於本月底對外開放示範單位，10月起預租。

項目率先開放9個單位予傳媒參觀，涵蓋開放式至三房間隔，單位設計亦甚有特色。當中9樓21室為三房單位，面積846方呎，其中一間睡房設高架床，另一間睡房書施桌可做床，而主人房全視野海景，套廁配備浴缸，擁垂直收納空間。