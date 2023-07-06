租賃項目｜直擊TOWNPLACE WEST KOWLOON首批105伙 開放式海景戶月租1.38萬起(多圖)

新鴻基地產(016)旗下住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」的全新旗艦項目、西九TOWNPLACE WEST KOWLOON今日(6日)公布首張價單，涉及105伙，開放式單位「早鳥」入場價為月租13,800元，以最細面積單位243方呎計算，呎租約57元；將於本月底對外開放示範單位，10月起預租。

TOWNPLACE本舍副總經理李雪麗表示，項目以「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式營運，提供日租、月租，以及年租選擇，合共提供843伙，單位戶型包括開放式至三房，面積介乎243至860方呎。李雪麗稱，項目以年輕專業人士為目標客群，期望與集團旗下的商業項目產生協同效應。

TOWNPLACE WEST KOWLOON主打房型開放式單位「早鳥」入場價為月租13,800元起；一房為月租18,800元起；兩房為月租30,800元；面積最大的三房為月租約52,800元起。單位可享維港海景，並設特大工作檯面及延伸工作檯面，兼顧工作及生活所需。

⇊即睇TOWNPLACE WEST KOWLOON 9樓56室⇊