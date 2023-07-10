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2023-07-10 16:58:44

租金上升｜上半年整體升3.8% 中原6月城市租金指數CRI 創近10個月次高

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最新6月份中原城市租金指數CRI報112.72點，按月微跌0.05%，是CRI連升4個月後回軟，但仍為近10個月次高，料短期租金繼續向上。(資料圖片)

最新6月份中原城市租金指數CRI報112.72點，按月微跌0.05%，是CRI連升4個月後回軟，但仍為近10個月次高，料短期租金繼續向上。(資料圖片)

傳統暑假租賃旺季展開，租務宗數持續增加。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年6月份中原城市租金指數CRI最新報112.72點，按月微跌0.05%，是CRI連升4個月後回軟，但仍企穩112點水平，指數為近10個月次高，展望短期租金將繼續向上，而第3CRI上望116點，估計有機會重上202110月水平，現時距離目標相差2.9%

擺脫疫情調整 結束兩個半年跌勢

隨著樓市復甦，今年上半年CRI累升3.8%，結束了連續兩個半年度的跌勢，升幅是2017年上半年以來最大，顯示今年整體租金成功擺脫2022年疫情期間的調整。據中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass117.60點，按月微跌0.20%CRI(中小型單位)114.44點，按月微跌0.01%。楊明儀稱，雖然CRI_MassCRI(中小型單位)同樣連升4個月後回軟，走勢短暫橫行，惟指數齊企穩近10個月次高水平，而CRI(大型單位)101.89點，按月跌0.46%，終止5個月連升，指數仍為18個月次高。

資料來源：中原地產研究部

資料來源：中原地產研究部

港九區租金跌 新界東西兩區升

4區租金方面，為22跌，港九市區租金跌，新界兩區升。港島CRI_Mass107.97點，按月跌1.19%，結束3個月連升；九龍CRI_Mass104.42點，按月跌0.46%，終止4個月連升；新界東CRI_Mass136.36點，創10個月新高，按月升0.92%，連升5個月共4.20%，指數亦重上20228月水平。至於新界西CRI_Mass139.09點，創7個月新高，按月升0.38%，指數重上202211月水平。

新界東CRI_Mass最新6月份報136.36點，創10個月新高，按月升0.92%，連升5個月，指數重上2022年8月水平。(資料圖片)

新界東CRI_Mass最新6月份報136.36點，創10個月新高，按月升0.92%，連升5個月，指數重上2022年8月水平。(資料圖片)

6月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報57.1/呎、太古城報36.5/呎、海怡半島報33.6/呎、杏花村報33.1/呎。九龍方面，海逸豪園報36.8/呎、將軍澳中心/將軍澳豪庭報34.3/呎、美孚新村報30.5/呎、麗港城報30.0/呎。

新界東方面，沙田第一城報39.2/呎、名城報34.0/呎、嵐山報27.1/呎。新界西方面，尚悅報26.3/呎、映灣園報26.3/呎、嘉湖山莊報22.2/呎。此外，以2023年上半年計，CRI3.80%CRI_Mass3.55%CRI(中小型單位)3.71%CRI(大型單位)4.52%。港島升3.42%，九龍升4.55%，新界東升3.42%，新界西升2.39%

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