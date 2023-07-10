租金上升｜上半年整體升3.8% 中原6月城市租金指數CRI 創近10個月次高

傳統暑假租賃旺季展開，租務宗數持續增加。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年6月份中原城市租金指數CRI最新報112.72點，按月微跌0.05%，是CRI連升4個月後回軟，但仍企穩112點水平，指數為近10個月次高，展望短期租金將繼續向上，而第3季CRI上望116點，估計有機會重上2021年10月水平，現時距離目標相差2.9%。
擺脫疫情調整 結束兩個半年跌勢
隨著樓市復甦，今年上半年CRI累升3.8%，結束了連續兩個半年度的跌勢，升幅是2017年上半年以來最大，顯示今年整體租金成功擺脫2022年疫情期間的調整。據中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報117.60點，按月微跌0.20%；CRI(中小型單位)報114.44點，按月微跌0.01%。楊明儀稱，雖然CRI_Mass及CRI(中小型單位)同樣連升4個月後回軟，走勢短暫橫行，惟指數齊企穩近10個月次高水平，而CRI(大型單位)報101.89點，按月跌0.46%，終止5個月連升，指數仍為18個月次高。
港九區租金跌 新界東西兩區升
4區租金方面，為2升2跌，港九市區租金跌，新界兩區升。港島CRI_Mass報107.97點，按月跌1.19%，結束3個月連升；九龍CRI_Mass報104.42點，按月跌0.46%，終止4個月連升；新界東CRI_Mass報136.36點，創10個月新高，按月升0.92%，連升5個月共4.20%，指數亦重上2022年8月水平。至於新界西CRI_Mass報139.09點，創7個月新高，按月升0.38%，指數重上2022年11月水平。
以6月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報57.1元/呎、太古城報36.5元/呎、海怡半島報33.6元/呎、杏花村報33.1元/呎。九龍方面，海逸豪園報36.8元/呎、將軍澳中心/將軍澳豪庭報34.3元/呎、美孚新村報30.5元/呎、麗港城報30.0元/呎。
新界東方面，沙田第一城報39.2元/呎、名城報34.0元/呎、嵐山報27.1元/呎。新界西方面，尚悅報26.3元/呎、映灣園報26.3元/呎、嘉湖山莊報22.2元/呎。此外，以2023年上半年計，CRI升3.80%，CRI_Mass升3.55%，CRI(中小型單位)升3.71%，CRI(大型單位)升4.52%。港島升3.42%，九龍升4.55%，新界東升3.42%，新界西升2.39%。