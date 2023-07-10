租金上升｜上半年整體升3.8% 中原6月城市租金指數CRI 創近10個月次高

傳統暑假租賃旺季展開，租務宗數持續增加。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年6月份中原城市租金指數CRI最新報112.72點，按月微跌0.05%，是CRI連升4個月後回軟，但仍企穩112點水平，指數為近10個月次高，展望短期租金將繼續向上，而第3季CRI上望116點，估計有機會重上2021年10月水平，現時距離目標相差2.9%。

擺脫疫情調整 結束兩個半年跌勢 隨著樓市復甦，今年上半年CRI累升3.8%，結束了連續兩個半年度的跌勢，升幅是2017年上半年以來最大，顯示今年整體租金成功擺脫2022年疫情期間的調整。據中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報117.60點，按月微跌0.20%；CRI(中小型單位)報114.44點，按月微跌0.01%。楊明儀稱，雖然CRI_Mass及CRI(中小型單位)同樣連升4個月後回軟，走勢短暫橫行，惟指數齊企穩近10個月次高水平，而CRI(大型單位)報101.89點，按月跌0.46%，終止5個月連升，指數仍為18個月次高。