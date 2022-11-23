租金排名｜廣東道成全球第二貴租街道 呎租933元 連續3年亞太區稱冠

戴德梁行今日(23日)發表的2022年《全球主要零售大街》報告指，尖沙咀廣東道於全球最貴零售租金排名第二(見附表)，每月呎租水平約933元，按年下跌5%，亦較疫情前下挫41%。雖然租金下跌，但廣東道已是連續第3年蟬聯亞太區最貴街道。至於今年全球最貴租金街道是紐約上第五大道，每月呎租約1,300元，意大利米蘭的蒙特拿破侖大街則排名第三，平均呎租約897元；而日本東京銀座排名第六，是今年僅次於廣東道、為亞洲區第二貴租的零售地段。

銅鑼灣羅素街呎租 較疫情前挫近五成 據該行資料顯示，報告追踪了92個城市的一線零售區，根據主要租金價值及最昂貴的零售區進行排名。以亞太區計算(詳見附表)，香港今年包辦亞太區第一及第二位，其中尖沙咀連續3年蟬聯亞太區最貴街道，第二名是銅鑼灣羅素街，平均呎租約840元，租金較疫情前跌49%，累挫近五成。

料明年全球整體租金跌幅趨穩定 戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威表示，尖沙咀自2020年起取替銅鑼灣，成為亞太區最昂貴的購物大街，雖然目前內地旅客訪港數字仍然處於極低水平，傳統遊客區的舖位空置狀況持續，令租金續受壓，但他認為租金跌幅已見底及趨穩定，並展望明年香港與内地通關安排趨明朗，遊客訪港數字有望大幅上升，為零售消費及租金帶來上升動力。他亦預料，明年全球整體街道舖位租金將錄得溫和增長，惟僅錄低單位數升幅。