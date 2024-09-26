據差估署今日(26日)公布最新資料顯示，今年8月份私樓租金指數報197.5點，較7月的195.3點，按月升約1.13%，連升6個月兼創近5年新高。租金升勢持續及急速，難免令個別業主變得心雄，叫租更見進取。市場消息指，小西灣居屋佳翠苑一個實用面積640方呎未補地價三房單位，業主現叫租達2.1萬元，呎租接近33元，逼近毗鄰私人屋苑藍灣半島水平。然而，未補地價居屋為何可以出租，原來與香港房屋協會(房協)正在實行的「未補價資助出售房屋-出租計劃」有關。

消息人士指，佳翠苑高層三房單位，目前未補地價叫租2.1萬元，以實用面積約640方呎，呎租約32.8元，逼近同區私人屋苑藍灣半島。翻查資料，藍籌半島本月成交呎租介乎39元至48元，屋苑2座高層D室三房，實用面積約595方呎，月中以2.3萬元租出，呎租約38.7元；而屋苑2座高層H室兩房，實用面積約436方呎，本月初以2.1萬元租出，呎租約48.2元。

「出租計劃」延長至 2031 年 10 月 31 日

房協於2018年9月推出暫租住屋「未補價資助出售房屋-出租計劃」，香港房屋委員會(房委會)資助房屋小組委員會於2019年7月通過以試行形式讓房委會加入；而房協宣布計劃最新延長至2031年10月31日。「出租計劃」已獲地政總署批出所需的豁免書，容許合資格的房協及房委會資助出售單位業主將其未補價的單位或睡房出租予合資格的公屋申請者。

叫租「離地」？即睇公屋入息及資產限額

參考房委會關於公屋入息及資產限額資料顯示，一人家庭每月入息限額為12,940元，而資產上限為28.6萬元；四人及五人家庭每月入息限額分別為30,950元及37,740元，資產限額則為59萬及65.5萬元。對於正在輪候公屋的申請者要每月繳付2.1萬元租金，單位可租得出嗎？