租金走勢｜中原城市租金回報率創近4年新高 7月29個屋苑回報超過3厘

四區回報率齊升，港島CRI_Mass回報率報2.69%，按月增0.03個百分點。九龍CRI_Mass回報率報2.87%，按月上揚0.15個百分點。新界東CRI_Mass回報率報2.89%，按月漲0.06個百分點。新界西CRI_Mass回報率報2.80%，按月升0.01個百分點。九龍及新界東回報率齊升4個月，新界西回報率則連升2個月。

在138個成分屋苑中，7月份租金回報達3厘以上的屋苑有29個，按月增加10個。回報較高的成分屋苑計，九龍方面，得寶花園報3.64%、黃埔新邨及美孚新邨分別報3.62%及3.3%。港島方面，嘉輝花園3.32%、嘉薈軒3.08%、香港仔中心3.02%。新界東方面，富豪花園3.49%、河畔花園3.31%、大埔中心3.3%。新界西方面，美景花園3.57%、荃威花園3.53%、華景山莊3.28%。

主要屋苑回報方面，新都城報2.96%、黃埔花園及沙田第一城各報3.09%及3.14%；康怡花園、海怡半島及太古城分別報2.79%、2.77%及2.58%。