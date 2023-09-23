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地產
2023-09-23 18:00:00

租金走勢｜中原城市租金回報率創近4年新高 7月29個屋苑回報超過3厘

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租金走勢｜中原城市租金回報率創近4年新高 7月29個屋苑回報超過3厘

租金走勢｜中原城市租金回報率創近4年新高 7月29個屋苑回報超過3厘

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20237CRI回報率最新報2.69%，創46個月、即近4年新高，重上20199月時水平，按月升0.07個百分點，連升4個月共0.16個百分點；反映暑假租賃旺市，租金穩步上升，惟同期樓價調整下跌，直接推升租金回報率。

九龍區回報率按月升幅最大

四區回報率齊升，港島CRI_Mass回報率報2.69%，按月增0.03個百分點。九龍CRI_Mass回報率報2.87%，按月上揚0.15個百分點。新界東CRI_Mass回報率報2.89%，按月漲0.06個百分點。新界西CRI_Mass回報率報2.80%，按月升0.01個百分點。九龍及新界東回報率齊升4個月，新界西回報率則連升2個月。

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四區回報率齊升，九龍及新界東回報率齊升4個月，新界西回報率則連升2個月。

138個成分屋苑中，7月份租金回報達3厘以上的屋苑有29個，按月增加10個。回報較高的成分屋苑計，九龍方面，得寶花園報3.64%、黃埔新邨及美孚新邨分別報3.62%3.3%。港島方面，嘉輝花園3.32%、嘉薈軒3.08%、香港仔中心3.02%。新界東方面，富豪花園3.49%、河畔花園3.31%、大埔中心3.3%。新界西方面，美景花園3.57%、荃威花園3.53%、華景山莊3.28%

主要屋苑回報方面，新都城報2.96%、黃埔花園及沙田第一城各報3.09%3.14%；康怡花園、海怡半島及太古城分別報2.79%2.77%2.58%

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第四季CRI回報率上望3厘水平

楊明儀表示，租金及樓價走勢持續背馳，在用家需求支持下，展望第四季租金於高位企穩，但同期二手成交淡靜，相信樓價跌幅將會加快，估計第四季CRI回報率可以進一步上升至3厘水平，有望創2016年後的新高。今年7H按息為3.5%，同期租金回報率低H按息0.81厘。CRI回報率繼續從後追趕H按息的升勢。自去年9月起，H按息已經連續11個月高於回報率。

7月份CRI_Mass回報率報2.81%，按月升0.07個百分點。CRI(中小型單位)回報率報2.78%，按月升0.07個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升4個月，同樣累升0.17個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.23%，按月升0.03個百分點。

中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算。

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