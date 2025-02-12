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地產
2025-02-12 08:20:15

移民急賣樓！屯門兆山苑兩房自由市場放售 呎價「5字頭」有交易｜二手居屋成交

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移民急賣樓！屯門兆山苑兩房自由市場放售 呎價「5字頭」有交易｜二手居屋成交

移民急賣樓！屯門兆山苑兩房自由市場放售 呎價「5字頭」有交易｜二手居屋成交

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祥益地產區域董事黃慶德表示，兆山苑屬於屯門碼頭區的居屋屋苑之一，日前錄得一宗移民盤買賣個案，單位為H座低層2室，實用面積約546方呎，兩房間隔。

據了解，新買家為區內客，鍾情屋苑鄰近家人居所，方便照應，而且單位內附企裝，加上原業主已移民，賣樓意欲強，並有提供議價空間，新買家考慮到樓價符合預算，遂便決定以315萬元(自由市場價)購入單位作自住之用，呎價約5,769元，略低市價成交。

資料顯示，兆山苑位於屯門碼頭湖山路2-26號，1984年入伙，共有12座，提供1,872個單位。

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富健花園三房居二價338.8萬沽出

黃慶德指，富健花園屬屯門樓齡較新的居屋屋苑之一，環境舒適，吸引不少客人，新近錄得一宗三房成交個案，單位為12座低層G室，實用面積約592方呎，三房兩廳兩廁間隔。

他透露，上址日前獲區內白居二垂青，新買家表示自己熟悉該區，且搬遷方便，加上單位內籠寬敞，樓價亦符合預算，遂便決定以338.8萬元(居二市場價)購入，呎價約5,723元，屬市場價成交。

據了解，原業主於2010年以約91萬元(居二市場價)購入，持貨約15年，是次轉售帳面獲利247.8萬元，單位期內升值約2.7倍。資料顯示，富健花園位於屯門南龍門路45號，1999年入伙，共有12座，提供3,026個單位。

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