移民潮衝擊！名校區掀退租潮 何文田豪宅租盤呎租低見33元

新學年剛開始，近年移民潮衝擊下，本地不少家庭帶同在學子女移民，不單衍生縮班殺校等危機，部份名校區亦面臨退租潮。按教育局數據指，去年9月的中小學生數字較前年10月減少逾2.5萬人，流失率達到3.64%。當中又以直資名校更為嚴重，例如直資女校德望學校，2020學年退校率就高達一成三。

受移民潮影響及適齡學生減少，部份學校面臨停辦或轉直資求存。部份中產名校區如南區、九龍城、中西區等，除了成為縮班高危區之外，區內租金亦受到一定壓力。

作為豪宅區的九龍塘，區內傳統名校林立，多年來深受家庭客歡迎。友和地產營運總監劉婉玲表示，九龍塘租客多年來以家庭客為主，惟在近年移民潮下，退租家庭有所增多，業主放租時態度亦軟化，成交租金紛紛較叫價錄約一成跌幅。

中原地產九龍豪宅何文田第一分行高級分行經理馬肇堅表示，本月區內租務成交呎租由36元至66元不等，視乎單位大小及樓齡而定。由永義國際發展的雋睿，位於九龍塘延文禮士道18號，乃區內近期落成物業，全數僅60伙，近日一伙228方呎1房戶，以月租1.5萬元租出，呎租高見66元。

不過，同屬41校網，位於廣播道的雅麗園，已屆51年樓齡，近日一個442方呎2房戶，則以月租1.75萬元租出，呎租40元。鄰區的老牌屋苑何文田乾隆閣，亦達50年樓齡，近日一個3房戶，以3.5萬元放租，連車位，實用面積1,060方呎，折合呎租約33元。單位已作翻新，享向南翠綠景致，惟呎租不及新發展區啟德一帶新式住宅。市場指，近年發展商積極發展啟德區，供應增多，令傳統名校區的高齡物業，競爭力被受削弱，租客轉投新樓或面積相對細的物業，造就高齡豪宅租賃市場受壓。啟德匯地產營業經理葉鎮龍表示，啟德1號799方呎3房套單位，在本月以3萬元租出，呎租約37.5元。

葉鎮龍續指，啟德區以細單位較受歡迎，租客不少為浸大、理大或遠至中大的學生，因區內屋苑鄰近啟德站，前往各大學校園都十分方便。另外，因市況回落，不少原本計劃入市的年輕人決定先租住單位，待市況回穩再作決定。近日The Henley低座D座高層D室，331平方呎1房戶，以1.68萬元租出，呎租51元。

同屬九龍名校區的何文田，區內有「明星盤」之稱的皓畋，9座高層B室，958方呎3房戶，本月以4.2萬元租出，呎租約44元。相比半百樓齡舊樓，租賃被看高一線。