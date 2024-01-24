移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓

市場預期今年減息，最近入市氣氛好轉，不少業主趁勢劈價沽貨，部分因移民急售的業主願擴大議價空間，市場近期錄得數宗移民損手成交個案。入伙約4年的屯門御半山，有兩房業主因移民，放盤約2個月勁減226萬元沽貨離場，持貨3年多大幅貶值達三成。
中原地產屯門御半山分行經理曾慧敬表示，御半山2B座高層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享山景。去年11月開價728萬元，業主移民急售，放盤約兩個月狂減226萬元或約31%，終以502萬元沽出，呎價約11,383元。
曾慧敬透露，買家為同區上車客，見筍盤選擇多，近期市場氣氛好轉，加上減息在望，故趁平置業。原業主於2020年10月以721.91萬元一手買入單位，持貨3年多，帳面虧損219.91萬元，單位期內大幅貶值約30%。
大埔天鑽三房套5年帳輸164萬
中原地產新界東豪宅逸瓏灣第二分行分區經理吳日榮指，大埔天鑽19座低層B室，實用面積約744方呎，三房連套房及工人套房間隔。去年7月開價約1,150萬元，因業主已移民，願擴大議價空間，最終累減約262萬元或22.8%，至888萬元易手，呎價約11,935元，
吳日榮續指，新買家為內地客，經「高才通」計劃來港，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，業主提供合理議價空間，亦可受惠先免後徵措施，即把握機會入市單位自住。據了解，原業主於2019年7月以1,052萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面損失約164萬元，單位期內跌價約15.6%。
粉嶺欣盛苑三房呎售6047元
居屋市場亦錄相關買賣，世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康稱，粉嶺欣盛苑欣彩閣(F座)低層09室，實用面積約645方呎，三房間隔。單位坐向東南，原叫價420萬元，放盤長達1年3個月，獲同區綠表客以390萬元(居二市場價)承接，累減30萬元或約7.1%，呎價約6,047元。
據了解，原業主於2020年3月購入單位，當時作價440萬元(未補地價)，持貨約4年迄今易手，帳面損失50萬元，單位期內蝕約11.4%。