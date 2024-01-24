移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓

市場預期今年減息，最近入市氣氛好轉，不少業主趁勢劈價沽貨，部分因移民急售的業主願擴大議價空間，市場近期錄得數宗移民損手成交個案。入伙約4年的屯門御半山，有兩房業主因移民，放盤約2個月勁減226萬元沽貨離場，持貨3年多大幅貶值達三成。

中原地產屯門御半山分行經理曾慧敬表示，御半山2B座高層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享山景。去年11月開價728萬元，業主移民急售，放盤約兩個月狂減226萬元或約31%，終以502萬元沽出，呎價約11,383元。