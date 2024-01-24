熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-24 21:12:39

移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓

分享：
移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓

移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓

市場預期今年減息，最近入市氣氛好轉，不少業主趁勢劈價沽貨，部分因移民急售的業主願擴大議價空間，市場近期錄得數宗移民損手成交個案。入伙約4年的屯門御半山，有兩房業主因移民，放盤約2個月勁減226萬元沽貨離場，持貨3年多大幅貶值達三成。

中原地產屯門御半山分行經理曾慧敬表示，御半山2B座高層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享山景。去年11月開價728萬元，業主移民急售，放盤約兩個月狂減226萬元或約31%，終以502萬元沽出，呎價約11,383元。

曾慧敬透露，買家為同區上車客，見筍盤選擇多，近期市場氣氛好轉，加上減息在望，故趁平置業。原業主於202010月以721.91萬元一手買入單位，持貨3年多，帳面虧損219.91萬元，單位期內大幅貶值約30%

移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓 移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓 移民盤蝕讓急沽 屯門半新盤兩房2個月狂減226萬 3年多貶值三成｜二手蝕讓

大埔天鑽三房套5年帳輸164

中原地產新界東豪宅逸瓏灣第二分行分區經理吳日榮指，大埔天鑽19座低層B室，實用面積約744方呎，三房連套房及工人套房間隔。去年7月開價約1,150萬元，因業主已移民，願擴大議價空間，最終累減約262萬元或22.8%，至888萬元易手，呎價約11,935元，

Ad Block

吳日榮續指，新買家為內地客，經「高才通」計劃來港，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，業主提供合理議價空間，亦可受惠先免後徵措施，即把握機會入市單位自住。據了解，原業主於20197月以1,052萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面損失約164萬元，單位期內跌價約15.6%

粉嶺欣盛苑三房呎售6047

居屋市場亦錄相關買賣，世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康稱，粉嶺欣盛苑欣彩閣(F)低層09室，實用面積約645方呎，三房間隔。單位坐向東南，原叫價420萬元，放盤長達13個月，獲同區綠表客以390萬元(居二市場價)承接，累減30萬元或約7.1%，呎價約6,047元。

Ad Block

據了解，原業主於20203月購入單位，當時作價440萬元(未補地價)，持貨約4年迄今易手，帳面損失50萬元，單位期內蝕約11.4%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受