稅務局｜4月額外印花稅成交升至37宗 按月升近一倍 創近1年新高

隨著第五波疫情緩和，一手及二手樓市場轉趨活躍，部分涉及住宅辣招稅的成交亦有所上升，其中反映短炒的額外印花稅（SSD）之成交升幅最多，4月錄約37宗，按月升近一倍，創近1年新高。據稅務局最新公布數字顯，4月錄得三大住宅辣招稅成交合共254宗，較3月的250宗微升4宗或約1.6%，涉及稅款約4.22億元，較3月份約4.97億元下跌約15%。不過，在三項住宅辣稅中，反映短炒的額外印花稅（SSD）升幅最大，4月錄約37宗，較3月份的19宗，按月升約95%，創近1年新高，而涉及稅款則約3,290萬元，按月升約1.4倍。

此外，反映投資者入市的15%住宅印花稅（DSD），4月份最新報165宗，較3月的152宗，按月增約8.6%，終止連續4個月跌勢，涉及稅款約2.9億元，按月升約5.8%。至於反映投資者入市15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），4月份最新錄165宗，較3月的152宗按月回升8.6%，終止連續4個月的跌勢，而涉及稅款約2.9億元，按月升約5.8%。另外，反映內地客或公司客入市的買家印花稅（BSD）成交則下跌，4月份錄得52宗，較3月的79宗按月減少34%，是近8個月新低，涉及稅款9,900萬元，較3月份約2.09億元按月大減約53%，即平均每宗涉稅約190.4萬元。