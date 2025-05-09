種植道25號全幢住宅物業放售 意向價3.98億 呎價4.68萬(有圖)｜二手市況

超級豪宅近期交投轉旺，有業主趁機放售山頂物業套現。由本地老牌家族持有的山頂種植道25號全幢住宅委任世邦魏理仕為獨家代理，出售位於香港山頂種植道25號全幢住宅。物業將以私人協商形式出售。據悉，業主持貨超過30年，首次正式推出市場出售，現時最新意向價3.98億元，實用呎價46,829元，比山頂一般80,000元至100,000元呎價更為吸引，同時亦為山頂市場唯一4億元內的屋地出售。是次種植道25號出售，買家購入後可以考慮全幢翻新，打造特色大宅；同時亦極具潛力與鄰近地盤合併作大型發展，投資角度極具彈性。

種植道位於傳統山頂豪宅地段，是不少富商名人聚居地，擁有山頂物業更是尊貴的身分象徵，尤其面向維港景的獨立地段，身價更見矜貴，惟區內供應及放盤一直不多。老牌家族持有的山頂種植道25號豪宅項目，屬獨立地段，地盤面積約6,040方呎，現設一座四層高連車庫的住宅大廈，總實用面積約8,499方呎。若地盤重建發展，地積比率或可超過一倍，比起一般山頂的密度更高。而山頂頂級豪宅非均可飽覽維港壯麗景致。若以景觀劃分，可分為維港海景與南區海景兩大類別。其中，能同時享有維港璀璨夜景及南區寂靜海景的物業屈指可數，而今次出售的種植道25號正正是其中之一。