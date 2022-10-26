積極推貨｜兩盤急加推 周六對撼

新盤氣氛好轉，發展商紛推貨。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna昨加推2號價單，涉57伙，扣除最高7%折扣，折實價331.08萬元起，折實平均呎價14,208元，較首張價單的14,088元，高0.9%；並落實周六首賣118伙；長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)的屯門飛揚1期原價加推43伙，折實價435.9萬元起，周六開售80伙。

該盤將於周六開售118伙，當中價單發售的113伙，涵蓋開放式至三房，最低售價E座1樓單位5，實用面積186方呎，開放式間隔，折實價276.3萬元，呎價14,855元；另5伙屬地下花園特色戶以招標形式推售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至昨晚8時，項目累收約770票，以首輪價單發售113伙計，超額認購約5.8倍。新加推的57伙，戶型涵蓋開放式至三房。單位折實價331.08萬至936.42萬元，折實呎價13,398至15,470元。

飛揚推出最後一批標準戶

另外，長江實業高級營業經理楊桂玲稱，飛揚是次屬原價加推，今批單位屬全盤最後一批標準戶，43伙涵蓋一房、三房及地下連特色前庭戶。扣除一房及兩房15%最高折扣，三房17%最高折扣後，折實價435.9萬至1,017.5萬元，折實呎價12,888至 17,099元。

最低售價1座地下D室，實用面積282方呎，向南一房，折實價435.9萬元，呎價15,457元。該盤落實周六開售80伙，當中價單推售70伙，另有10伙天台特色戶進行招標。