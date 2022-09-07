積極部署｜按月增1.9倍 逾3千伙申預售 3個月多

一手市旺，增強發展商推盤意欲，積極申請預售。地政總署昨公布，8月接獲6宗預售樓花同意書申請，涉3,341伙，較7月1,154伙增2,187伙或1.9倍，3個月最多。當中以新界區為主，包括恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2及第3期，分別提供408伙及565伙，預計明年6月30日入伙，樓花期約10個月。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏第2期亦有份入紙申請預售，提供680伙，預計於2025年3月18日落成。此外，泛海國際(129)元朗洪水橋滙都第2期，涉402伙，預計關鍵日期為2024年10月31日。作為近年新盤供應重鎮的啟德亦有新項目申請預售，新鴻基地產(016)位於協調道10號第2期，共584伙；以及中國海外旗下啟德第4E區1號項目，提供702伙。截至上月，滾存待批預售單位數目為20,578伙，較7月的20,222伙，增356伙或約1.8%。

兩盤撤回申請情況罕見

不過上月亦有兩個項目撤回預售申請，情況屬近年罕見，包括新地啟德承豐道26號第1期，涉299伙。新地副董事總經理雷霆向傳媒指，純粹配合政府程序要求。另原由高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，涉381伙，7月時再度申請預售，惟於上月撤回，發展商指項目已於8月底取得滿意紙，故有關預售申請自動失效，目前正安排於30日內向項目買家發出收樓通知書。