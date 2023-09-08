積極部署｜星凱．堤岸增代繳釐印吸客

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍稱，項目設有住客會所「CLUB ARLES」，會所連園林佔地約12萬方呎，分為四大主題區，提供室內多功能運動場、宴會廳、兒童遊樂區等設施。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，所有價單單位售價不變，計及專才優惠後，買家可享最高樓價13%折扣。他稱，考慮到減低買家入市成本，故新增發展商代繳印花稅優惠，幅度最高達4.25%，而買家亦可選擇直接扣減樓價。

早前命名的大型新盤未有動靜，其他新盤趁機展開新部署。中洲置業火炭「星凱．堤岸」已屆現樓，昨更新價單新增售價6%專才折扣及代繳從價印花稅優惠，會視乎市場反應，最快周末公布銷售安排。

文曜最快月內開售 主打兩房

建灝地產九龍城「文曜」最快月內開售，投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中兩房一套連儲物室單位佔全盤逾一半，而全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。他指，項目售價尚未定案，由於屬41校網的樓盤供應不多，故難作參考，不過2020年中推出的九龍塘「雋睿」首張價單折實平均呎價近3萬元。發展商為買家提供多項折扣優惠，包括2%的「41名校網折扣」及2%「九龍塘花園城市生活折扣」。

上月近3千伙獲批預售 日出康城12期有份

地政總署昨公布，8月批出4份預售樓花同意書，共涉2,998伙，按月少1,604伙或近35%，包括會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12A期及12B期，各提供650及685伙，預計落成日期2025年10月及11月，樓花期長約26及27個月。另兩個獲批預售項目為房協旗下觀塘安禧街21號資助房屋項目，涉1,403伙；以及市建局土瓜灣煥然懿居第三座，涉260伙。

至於上月接獲3份預售申請，共涉1,361伙，按月增加767伙或近1.3倍，主要來自旭日集團等發展的屯門市地段第518號青山灣住宅項目第1期及2期，各提供692伙及631伙。該項目原由內房佳兆業集團(1638)於2020年1月以35億元投得，惟其後佳兆業陷入財困，於2021年11月以37.7億元轉售予「玩具大王」、旭日國際主席蔡志明。

另一個為大昌集團(088)發展的鴨脷洲內地段第137號豪宅項目，提供38伙。截至8月底，滾存待批預售單位數目為16,195伙，按月減少1,637伙或9.2%，見近2年新低。

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