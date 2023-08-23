積極部署｜5新盤周六混戰 合推223伙

樓市繼續聚焦一手，各大發展商紛紛為周末作銷售部署，據統計最少5盤於周六展開銷售，合共223伙。其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城「凱柏峰III」將首輪推售138伙；另長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」昨日「晒冷」加推32伙特色單位，連同早前撻訂的3伙標準單位一併發售。
信置執行董事田兆源指，以200天人才付款計劃最高14%折扣及4.5%利息補貼計，「凱柏峰III」首輪單位折實價576.71萬至1,228.33萬元，折實呎價15,168至17,653元，折實平均呎價16,308元。項目截至昨晚8時，累收逾1,550票，超額逾10倍，將於周五截票。
至於「親海駅II」加推5號價單共32伙，涵蓋28伙「雙親雙愛」複式單位及4伙高座連天台特色單位，折實價453.1萬至1,292萬元，折實呎價15,616至17,994元，折實平均呎價16,755元。當中28伙複式單位均屬兩房間隔，折實價798萬至898萬元，買家可享「有型套餐」車位優先認購權。長實執行董事趙國雄形容今批單位為「晒冷價」，為原價推售，對銷情有信心，將於周五截票。
恒地2現樓盤齊推 最平514萬
其他現樓新盤亦加入搶客戰，恒基地產(012)啟德「HENLEY PARK」昨加推78伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，折實價514.8萬至1,869.66萬元，折實呎價20,592至30,975元，折實平均呎價27,738元；該盤周六推售18伙，折實價793.44萬元起，折實呎價20,592元起，折實平均呎價26,505元。
至於同系西灣河「THE HOLBORN」亦於同日開售20伙，折實價576.53萬元起，折實呎價22,609元起。
海茵莊園12伙兩房 折實均呎16744元
另外，九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」推出12伙兩房連儲物房單位於周六發售，實用面積428方呎，折實價691.2萬至731.5萬元，折實呎價16,150至17,091元，折實平均呎價16,744元。