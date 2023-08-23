積極部署｜5新盤周六混戰 合推223伙

樓市繼續聚焦一手，各大發展商紛紛為周末作銷售部署，據統計最少5盤於周六展開銷售，合共223伙。其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城「凱柏峰III」將首輪推售138伙；另長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」昨日「晒冷」加推32伙特色單位，連同早前撻訂的3伙標準單位一併發售。

信置執行董事田兆源指，以200天人才付款計劃最高14%折扣及4.5%利息補貼計，「凱柏峰III」首輪單位折實價576.71萬至1,228.33萬元，折實呎價15,168至17,653元，折實平均呎價16,308元。項目截至昨晚8時，累收逾1,550票，超額逾10倍，將於周五截票。

至於「親海駅II」加推5號價單共32伙，涵蓋28伙「雙親雙愛」複式單位及4伙高座連天台特色單位，折實價453.1萬至1,292萬元，折實呎價15,616至17,994元，折實平均呎價16,755元。當中28伙複式單位均屬兩房間隔，折實價798萬至898萬元，買家可享「有型套餐」車位優先認購權。長實執行董事趙國雄形容今批單位為「晒冷價」，為原價推售，對銷情有信心，將於周五截票。

