積極部署｜ONE INNOVALE-Bellevue擬再加推 下周賣逾200伙

新界區新盤市場反應理想，發展商部署再推貨應市。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue自上周六起收票，截至昨晚8時，已錄約2,400票，以首3張價單共193伙計，超額認購逾11倍。發展商預告日內會提價加推第4號價單及上載首輪銷售安排，預計開售不少於200伙。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目短期內再加推單位，數目料為全盤408伙的15%，即約61伙，並預告有加價空間；而首輪銷售將推出約6至7伙特色戶招標發售。他稱，ONE INNOVALE屬全港首個私人住宅項目築建螢火蟲園，會引入邊褐端黑螢及非常罕見的水棲螢火蟲，期望牠們會留在螢火蟲園繼續繁衍下一代。

樓花期長約9個月的ONE INNOVALE-Bellevue迄今推出3張價單共193伙，實用面積221至462方呎，戶型涵蓋開放式至三房，扣除最高7%折扣，單位折實價306.8萬至693.2萬元，折實呎價13,282至17,996元，折實平均呎價14,565元。最低售價為C座1樓單位15，開放式間隔，實用面積221方呎，折實售價306.8萬元，折實呎價13,883元。

Wetland Seasons Bay第3期首輪截收1870票

市場上同期競爭的新盤，有新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今日首輪開售80伙，昨日截票共收1,870票，當中包括94票為代理入票，超額逾22倍。扣除最高13.5%折扣優惠後，該80伙折實價496.8萬至884.5萬元，折實呎價13,008至17,081元。

另外，同系列Wetland Seasons Bay第2期推出5伙別墅單位於本周日起招標發售，分別為別墅RV1地下B室、別墅RV3 1樓C室、別墅RV3 2樓C室、別墅RV9地下A室及地下B室，實用面積757至1,158方呎，當中3伙地下單位外連665至787方呎花園。該盤日前連沽3伙別墅單位，共涉資4,220.58萬元，成交價介乎1,088.19萬至1,609.62萬元。