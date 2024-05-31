突打快攻｜折實均呎19280元 THE HADDON貴上一期首批2%

新盤市場經歷撤辣後一輪衝刺後，正當以為發展商稍作回氣之際，恒基地產(012)突打快攻推售前稱必嘉坊的紅磡MIDTOWN SOUTH，最新一期「THE HADDON」昨首推92伙，提供最高10%折扣，折實價481.23萬元起，折實平均呎價19,280元，與上一期去年7月首批單位相比高約1.9%。
「THE HADDON」兩日內完成公布售樓說明書及開價，首張價單涵蓋72伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積262至430方呎。單位折實價481.23萬至852.66萬元，折實呎價18,368至20,615元。入場單位為6樓J室一房，實用面積262方呎，折實價481.23萬元，折實呎價18,368元。項目今日起開放示範單位予公眾參觀，將於明日收票，最快下周開售。
特意「撳低」首批定價冀獲關注
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民坦言是次特意「撳低」首批定價，冀可吸引客人關注。資料顯示，上期「Baker Circle．Greenwich」去年7月首推56伙，當時折實平均呎價18,928元，「THE HADDON」較之高約1.9%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今期項目首批定價與同系貨尾有約10%折讓，項目主打一房，剛性需求大，入場銀碼細，適合上車客或年輕新婚客進駐，同時亦吸引投資收租客入市，估計項目租金回報可超過3厘，甚至達4厘，首批有望全數沽清。
NOVO LAND 3B期兩周內開價
另外，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期部署出擊，副董事總經理雷霆表示，項目提供769伙，料未來兩周內上載樓書、開放示範單位及開價，最快6月推售。他稱，「NOVO LAND」系列不足2年售出近2,800伙，套現約170億元，故稱為「近年最受歡迎的樓盤」是當之無愧。新地代理總經理陳漢麟指，示範單位已接近完成，今期兩座住宅大樓位處園景單邊，視野更開揚廣闊及多元化，相信會再掀搶購熱潮。
雷霆稱，集團繼續「月月有樓賣」，下半年部署推售項目包括天水圍「YOHO WEST」2期、豪宅合作項目太子道233號、啟德「天璽．天」，年尾前會開售大型住宅項目西沙第1期。另外，同系沙田現樓豪宅項目「瓏珀山」昨標售10伙，成交價1,598.9萬至2,555.1萬元，成交呎價16,216至18,422元。