突打快攻｜折實均呎19280元 THE HADDON貴上一期首批2%

新盤市場經歷撤辣後一輪衝刺後，正當以為發展商稍作回氣之際，恒基地產(012)突打快攻推售前稱必嘉坊的紅磡MIDTOWN SOUTH，最新一期「THE HADDON」昨首推92伙，提供最高10%折扣，折實價481.23萬元起，折實平均呎價19,280元，與上一期去年7月首批單位相比高約1.9%。

「THE HADDON」兩日內完成公布售樓說明書及開價，首張價單涵蓋72伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積262至430方呎。單位折實價481.23萬至852.66萬元，折實呎價18,368至20,615元。入場單位為6樓J室一房，實用面積262方呎，折實價481.23萬元，折實呎價18,368元。項目今日起開放示範單位予公眾參觀，將於明日收票，最快下周開售。