突推價單｜柏蔚森III趁勢出擊 提價近半成

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」上周六首輪價單發售198伙，即日售出181伙或約91%，吸金約12.7億元。發展商打鐵趁熱上載第3期「柏蔚森III」售樓說明書及首張價單，共72伙，扣除最高折扣18%，折實價427.4萬元起，折實平均呎價17,956元，較第1期加價約4.5%。
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣稱，「柏蔚森I」屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高的項目，當中最大手買家斥約2,800萬元購入4伙標準兩房單位；共20組客買2伙或以上，共涉44伙。有見市場反應熾熱，故即推出「柏蔚森III」第1座樓王回應需求，加價屬反映單位景觀及樓層因素。項目即日起收票，最快周日首輪銷售。
遠東發展營業及市務總經理陳富強指，「柏蔚森III」首張價單涵蓋一房至三房，實用面積260至666方呎，折實價427.4萬至1,389.9萬元，折實呎價16,438至20,869元。
柏蔚森III涉264伙 樓花期長13個月
「柏蔚森III」由第1座住宅大樓組成，提供264伙，間隔由一房至三房，實用面積223至666方呎。今期A及C單位均採獨立廚房設計，屬三房一套及儲物室間隔。全盤面積最細單位為1座2樓K室一房，實用面積223方呎，連106方呎平台。今期提供34個車位，平均8個住戶爭1個車位。項目預計關鍵日期2025年8月31日，樓花期長約13個月，與「柏蔚森I」相同。
黃金海灣．意嵐暫錄4000票
正在收票的旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣．意嵐」，截至昨晚6時30分，累收逾4,000票，以首張價單198伙計，超額認購逾27倍；而展銷廳周末兩日錄近3,000參觀人次。集團主席蔡志明上周六更親臨巡視展銷廳，並帶同果汁慰勞及支持地產代理及工作人員。