突推價單｜柏蔚森III趁勢出擊 提價近半成

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」上周六首輪價單發售198伙，即日售出181伙或約91%，吸金約12.7億元。發展商打鐵趁熱上載第3期「柏蔚森III」售樓說明書及首張價單，共72伙，扣除最高折扣18%，折實價427.4萬元起，折實平均呎價17,956元，較第1期加價約4.5%。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣稱，「柏蔚森I」屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高的項目，當中最大手買家斥約2,800萬元購入4伙標準兩房單位；共20組客買2伙或以上，共涉44伙。有見市場反應熾熱，故即推出「柏蔚森III」第1座樓王回應需求，加價屬反映單位景觀及樓層因素。項目即日起收票，最快周日首輪銷售。