窗戶限位器避免家居意外 1個簡單方法保障兒童安全｜好裝修

好裝修｜做好門窗防護！ 1個簡單方法避免家居意外發生

曾發生幼童從窗口墮樓的意外，令人惋惜！從該兩單意外來說，都是沒有安裝好窗花，而導致小朋友跌落街，其實要避免意外不難，今回裝修佬就教你選擇窗戶限位器，避免從窗口發生家居意外！ 問題 1 ﹕未能即時安裝窗花 若本來沒有安裝窗花，而有小朋友前來家中玩耍的話，可以怎樣避免意外發生呢？其實，沒有安裝窗花的窗，一定要有一個限位器，以控制鋁窗開到最大幅度是多少。 問題 2 ﹕如何購買合適限位器 有些人未必了解限位器，更不用說選購適合的限位器，故選購的時候需要注意它有兩款，一款相對較安全，另一款就較方便。

款式 1 ﹕螺絲式限位器 較安全的限位器需要扭上螺絲，將螺絲收緊，限制打開窗戶的闊度，而打開窗戶闊度最多大概只有4吋，若想再將窗戶打開，就需要利用那個鑰匙，解鎖後才可以開窗，也要確保小朋友也不會拿到鑰匙，窗戶保持有限闊度的話，自然較安全了。 款式 2 ﹕卡扣式限位器 至於較方便的限位器，則是卡扣式設計，需要對準位置，只有在窗扇和窗框之間卡準位置，才可以打開窗戶，相對第一款會方便一點。不過，小朋友在玩耍時，可能不小心打開窗戶，所以也未必是最安全的方法。

款式 3 ﹕黏合式限位器 第一款是螺絲式限位器，鑽上螺絲即成，但需要鑽窿，可以是窗框裏或鉸位中；而第二種是卡扣式限位器，屬免鑽螺絲的方法，還有的是以黏貼方式來黏住窗戶兩端，以一條帶來固定。若租屋的話，不能鑽窿或鑽窗，就可以選擇這種黏合式，但需要重複檢查黏合式是否穩固，只要檢查後安全而穩固，就可以還原安全的窗戶裝置。

款式 4 ﹕透明窗花 有些人覺得一般窗花雖然安全，但不太美觀，想選用透明窗花，既不影響景觀，也可以有保護作用，不需要怕小朋友或寵物墮樓。事實上，這種透明窗花的確有保護作用，只是一般透明窗花比較昂貴，若想經濟實惠一點，黏位式會比較適合，還可以DIY施工，在材料和工程上都可以省錢省時間。