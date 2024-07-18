符合預期｜新地逾6億奪得 沙田住宅地價兩年內削半

沙田小瀝源源順圍住宅地由新鴻基地產(016)擊敗另外10間發展商及財團、以6.19億元成功中標。項目為本財政年度第一季唯一推出招標住宅地，以樓面面積最高15.66萬方呎計，每方呎樓面地價約3,952元，符市場預期，惟較兩年前同區標出的住宅地樓面呎價大減超過五成。
上述住宅地合共接獲11份標書，入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、鷹君(041)、遠東發展(035)、會德豐地產、信和置業(083)、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。市場開標前預期估值由約4.7億至7.8億元。
參考同區對上一幅招標出售的住宅官地，為顯和里住宅地，於2022年9月以7.8638億元批出，每方呎樓面地價約8,802元。相隔約兩年，同區地價大幅低約55.1%。
雷霆：投資20億 建中小單位
新地副董事總經理雷霆表示，集團很高興成功中標，認為項目非常貼近港鐵站，兼且景觀開揚，附近民生配套亦齊備；而同區舊樓較多，換樓需求大，集團預計會興建中小型單位，預計總投資約20億元。資料顯示，項目地盤面積約2.61萬方呎，最低及最高樓面面積分別約9.39萬及15.66萬方呎，不包括買方須興建的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方樓面面積。
料每呎可賣1.5萬 後市憧憬良好
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，中標價屬預期之內，是次有11個發展商或財團入標，反映只要地皮位置、規劃成熟完善仍可吸引發展商或財團入標。雖然出價仍較保守，但對後市有良好憧憬。他預計，項目落成後每方呎售價約1.3萬至1.5萬元。展望第二季度賣地計劃推出的同區另一幅田圍路與小瀝源住宅地，相信是次中標價格絕對有參考作用。