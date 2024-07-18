符合預期｜新地逾6億奪得 沙田住宅地價兩年內削半

沙田小瀝源源順圍住宅地由新鴻基地產(016)擊敗另外10間發展商及財團、以6.19億元成功中標。項目為本財政年度第一季唯一推出招標住宅地，以樓面面積最高15.66萬方呎計，每方呎樓面地價約3,952元，符市場預期，惟較兩年前同區標出的住宅地樓面呎價大減超過五成。

上述住宅地合共接獲11份標書，入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、鷹君(041)、遠東發展(035)、會德豐地產、信和置業(083)、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。市場開標前預期估值由約4.7億至7.8億元。