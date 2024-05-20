第一城業主沽貨有喜有悲 長情業主劈價賣三房仍大賺逾6球走｜藍籌屋苑

二手市場交投轉靜，藍籌屋苑沙田第一城接連有業主減價沽貨，不過結局有喜有悲。有長情業主持貨23年帳賺超過600萬元，但入市6年的業主則帳輸46萬元離場。

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城1期13座中層A室，實用面積約819方呎，屬三房一套連工人房間隔，坐向西北，外望河景。單位放盤5個月，原開價1,230萬元，最終劈價259.8萬元或約21.1%，以970.2萬元沽出，呎價約11,846元。

造價較銀行估價高最多 10.5%

參考中銀香港(2388)對單位網上銀行估價為878萬元，而滙豐銀行則為928萬元。即最新成交價較估價高出4.5%至10.5%。據了解，原業主於2001年以310萬元購入單位，持貨約23年，現沽出帳面獲利660.2萬元，物業期內大幅升值約2.1倍。