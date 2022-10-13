第一太平戴維斯：商廈租金續跌 中環空置率升至8.3%

疫情衝擊全球經濟，本港營商環境被受挑戰。第一太平戴維斯最新發表的2022年第三季香港寫字樓租賃市場報告指出，本季商廈空置率創下新高，中環及九龍東的商廈更受到較大影響。在第三季商廈租金進一步下跌，跌幅介乎0.4%至3.4%，第三季整體商廈空置率為10.2%，尤以九龍東錄14.4%及中環錄8.3%的空置情況尤其顯著。

受疫情影響，本港甲廈售價及租金疲弱，第一太平戴維斯最新發表的2022年第三季香港寫字樓租賃市場報告指出，本季空置率更創下新高，中環及九龍東的商廈受到較大影響。現時全港各區的租金在第三季度進一步下跌，當中以西九龍走廊（長沙灣／葵涌／荃灣）的跌幅最小錄0.4%，港島南錄得3.4%跌幅。中環本季實質租金跌至每月每平方呎102.5港元，較2019年的高峰水平下降了33%，全港整體平均租金亦較高位下跌了約30%。

香港與內地仍未完全通關，導致中資企業的租賃需求降溫；惟本季市場出現來自其他行業的租務活動，例如環境、社會及管治（ESG）相關行業、金融科技、加密貨幣及非同質化代幣（NFT）／藝術品拍賣商等。縱觀亞太地區，香港仍然是營商成本高昂的市場；最近部分香港企業移師新加坡，新增租賃需求為當地寫字樓租金升幅帶來支持。

第三季整體寫字樓空置率為10.2%（約650萬淨平方呎），當中以九龍東（14.4%／190萬淨平方呎）及中環（8.3%／130萬淨平方呎）的空置情況尤其顯著。部分地區的空置率已接近或稍高於2009年環球金融海嘯時的水平。

中資企業租賃續低迷 新行業租客進駐

香港與內地仍未完全通關，導致中資企業在本季的租賃需求持續下降，目前中資企業在港的租賃規模仍低於2018年水平。本季租賃較活躍的中資企業主要是從事私募基金或資產管理、證券、銀行、房地產及保險行業，他們仍然偏好進駐核心商務區，以中環為例，本季中資企業租戶約租用了中環整體甲級寫字樓空間的25%，而上環的租用率則更高，達35%。中資企業租客進駐比率最高的大廈均由中資業主持有。

與此同時，本季陸續出現來自其他行業的租賃，包括ESG相關行業、金融科技、加密貨幣及NFT／藝術品拍賣商，還有醫療服務公司、政府及公營機構，以及私人會所等。本季仍見服務式辦公室營運商承租樓面，但經過去年一輪積極增長後，近期該行業的擴充步伐已見放緩。