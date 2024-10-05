熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 銀色債券 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-10-05 18:00:00

第一太平戴維斯：香港寫字樓空置率創新高 租金較5年前高峰期跌40%

分享：
第一太平戴維斯：香港寫字樓空置率創新高 租金較5年前高峰期跌40%

香港寫字樓市場自2019年以來空置率創下歷史新高，租金下降40%。(資料圖片)

adblk5

國際房地產顧問第一太平戴維斯最新發表的20249月香港寫字樓租賃市場報告指出，香港寫字樓市場面臨前所未有的挑戰，自2019年以來空置率創下歷史新高，租金下降40%

中環空置率激增220萬方呎

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，高息的影響和租戶偏好的變化重塑了寫字樓租賃格局，導致寫字樓空置率居高不下，租金持續下降。香港寫字樓市場目前正面臨前所未有的挑戰，空置率超越過往低迷時期的水平如沙士及2009年的全球金融危機。特別是核心商業區，如中環的空置率激增220萬方呎。這情況由多種因素造成，包括經濟表現疲弱而導致的需求減少、租客喜好轉變及高息的影響。

adblk6

隨著業主在市場上面臨激烈競爭，許多人不得不大幅降低租金。這導致租金自2019年高峰以來下降了40%。這表現出行業需應對著經濟持續的不確定性，及正經歷重大的轉型與調整。鄰近被接管的物業的寫字樓最近出現了短期的需求增加，因為企業正尋求替代的辦公空間。這是由於當前高息環境加劇了許多優質寫字樓業主的債務問題。

第一太平戴維斯：香港寫字樓空置率創新高 租金較5年前高峰期跌40%

中環的空置率激增220萬方呎。(資料圖片)

核心與非核心區租金差距收窄

此外，中國房地產市場的下滑導致更多物業被接管人接手，並進一步減少租賃活動。由於接管人缺乏管理甲級寫字樓的經驗，可能會造成低營運效率，刻板的租賃方案、削減成本的措施及服務不足亦可能導致租客不滿，從而增加空置率。雖然這趨勢暫時促使鄰近寫字樓的出租率上升，但業主隨著加劇的競爭調整策略，可能會對市場未來產生更廣泛的影響。

然而，這一現象在中後期或會產生副作用。隨著受影響的業主考慮降低租金以吸引失去的租客，令市場上可能會觸發更廣泛的租金下跌循環。核心區的租金下調將導致新的市場動態；核心與非核心區的租金差距收窄，使一些金融機構將其非核心業務重新遷回核心商區。包括工銀亞洲從觀塘搬至紅磡，鄧白氏從觀塘搬至金鐘，以及卓佳(Tricor)從觀塘搬至銅鑼灣。

今年寫字樓租金繼續下調

第一太平戴維斯香港董事總經理及租務部主管劉偉基指出展望未來，根據20112019年平均130萬方呎的淨吸納量，寫字樓空置率預計將於2027年達17%。雖然香港目前14.8%的空置率看似嚴重，但對比其他主要城市，如倫敦(10%)、悉尼(12%)和紐約(28%)而言，仍屬相對溫和。

adblk7

第一太平戴維斯九龍商業樓宇租務部副資深董事姚偉明先生續指但由於短期內難以出現新需求，預計今年餘下時間租金將繼續呈下行趨勢。然而，美國減息料或將帶動企業情緒回升，可能在未來幾個月緩和租金下滑的趨勢

 