第一集團旗下荃灣金岸科技中心兩周內沽60伙 成交價最高逾3500萬｜工廈市況

工商舖入市氣氛有所改善，加上新一份《財政預算案》將印花稅100元措施延伸至400萬元物業上，帶旺工商舖買賣交投，發展商變陣減價吸客。由第一集團發展的荃灣金岸科技中心銷情不俗，最新沽出約80伙，中原(工商舖)市佔達五成，冠絕全行。目前發展商加快步伐推售餘下16個精選單位，叫價由824萬元起。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，位於荃灣柴灣角街73號金岸科技中心，自今年起低調減價後即獲承接，市場累沽近百伙，中原佔比更達五成左右；而自2月份起《財政預算案》公布後，發展商更把個別單位劃一價下調至400萬元左右，減幅約7%，短短兩周内已沽出約60個單位，成交價由400萬至3,500多萬元。
馬健邦稱，中原把握到市場機遇，成功促成一宗大手成交，該單位為18樓01至07室，面積約8,359方呎，折合呎價約4,300元易手，涉資約3,594萬元。目前該廈尚餘16個餘貨精選單位，叫價由478萬至560萬元不等；而呎價最相宜單位為3樓03室，面積約1,195方呎，呎價約4,000元，叫價約478萬元。至於叫價最高為15樓04室，面積約1,400方呎，叫價約560萬元，折合呎價約4,000元。
馬健邦相信，由於市面投資氣氛有所改善，加上發展商叫價克制，且可因應買家需要而提供更具彈性的財務安排，預料金岸科技中心餘貨單位銷情將會短時間獲承接，發展商第一集團亦會於旗下樓盤推出更多優惠。