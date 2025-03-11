第一集團旗下荃灣金岸科技中心兩周內沽60伙 成交價最高逾3500萬｜工廈市況

金岸科技中心自今年起低調減價後即獲承接，市場累沽近百伙，中原佔比更達五成左右。(中原工商舖提供)

工商舖入市氣氛有所改善，加上新一份《財政預算案》將印花稅100元措施延伸至400萬元物業上，帶旺工商舖買賣交投，發展商變陣減價吸客。由第一集團發展的荃灣金岸科技中心銷情不俗，最新沽出約80伙，中原(工商舖)市佔達五成，冠絕全行。目前發展商加快步伐推售餘下16個精選單位，叫價由824萬元起。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，位於荃灣柴灣角街73號金岸科技中心，自今年起低調減價後即獲承接，市場累沽近百伙，中原佔比更達五成左右；而自2月份起《財政預算案》公布後，發展商更把個別單位劃一價下調至400萬元左右，減幅約7%，短短兩周内已沽出約60個單位，成交價由400萬至3,500多萬元。