第三季二手私宅買賣按季微跌3% 料減息下第四季可升至1.1萬宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月樓市氣氛良好，價量持續於高位整固企穩，料在第四季進一步減息下，加上樓價仍相對低水，可望吸引更多用家及投資者入市，帶動第四季再錄升幅。根據土地註冊處最新數據，2025年第三季全港共錄9,909宗二手私宅買賣登記，較次季的10,175宗微跌3%，連續7季處於反覆波動的狀態，惟仍屬近5季次多。成交總值按季相應回落5%，錄717.21億元，亦為過去年半以來持續反覆波動。今年第三季每宗平均售價723.80萬元，按季微跌2.1%，仍屬過去5季次高。

高價二手豪宅物業成交受壓 按季跌 24%

按樓價劃分，今年第三季在9個樓價組別當中，錄得六跌三升，當中以樓價介乎5,001萬至1億元者錄得最大跌幅，季內有38宗買賣登記，按季跌24%；而1億元以上樓價組別亦跌21%，錄19宗登記，反映高價二手豪宅物業成交較為受壓。至於登記量最多者為400萬元或以下的細價組別，惟按季也微跌4%，共錄得3,523宗登記。至於401萬至600萬元者有2,427宗登記，按季升2%，而升幅最大者則為2,001萬至5,000萬元的銀碼層，登記量按季升8%至295宗。

按地區分析，從買賣最活躍的十個地區觀察，今年第三季錄得六升四跌，當中升幅介乎1%至19%不等，並以灣仔/銅鑼灣區二手私宅登記量升幅最大，季內錄得311宗，按季大漲19%；而屯門區及荃灣區登記量亦分別錄得11%及10%的升幅，各錄462宗及530宗；此外，將軍澳區重登榜首，成為登記量最活躍的地區，季內錄561宗，按季微升1%或7宗。