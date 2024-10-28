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地產
2024-10-28 16:52:49

第3季二手獲利比率及平均賺幅均跌 呢個屋苑表現最差｜樓市數據

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本港樓市在上季度表現欠佳，惟近期多項利好因素湧現下，利嘉閣認為今季獲利比率及賺幅有望止跌回升。(資料圖片)

本港樓市在上季度表現欠佳，惟近期多項利好因素湧現下，利嘉閣認為今季獲利比率及賺幅有望止跌回升。(資料圖片)

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綜合土地註冊處資料指，今年第3季本港共錄3,089宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私樓買賣比例達66%，較第2季的67.1%1.1個百分點，連跌5季，創2009年第2季以來的62(15年半)新低，反映高息環境及新盤低價搶灘的影響。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市在上季出現量價調整，但在近期多項利好因素湧現下，期望第4季的獲利比率及賺幅可止跌回升，開始重拾升軌。

今年第3季每宗私樓轉手個案平均賺幅按季再跌，除反映樓價不斷尋底，亦多了短線持貨業主離場，令整體平均賺幅下降。

今年第3季每宗私樓轉手個案平均賺幅按季再跌，除反映樓價不斷尋底，亦多了短線持貨業主離場，令整體平均賺幅下降。

每宗私樓轉手平均賺幅 按季跌1%

至於平均獲利幅度，今年第3季每宗私樓轉手個案平均賺幅只有24.2%，較第2季的25.2%，再跌1個百分點，除連跌5季外，更創2010年第1季以來的59(即近15)新低，反映樓價不斷尋底外，亦多了短線持貨業主離場，令整體平均賺幅徐徐下降。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例維持在三成以下徘徊，只達29.8%，惟按季微升0.9個百分點，涉及宗數達1,394宗。

蝕讓急沽情況多

此外，第3季虧損個案錄得1,558宗，佔比增至33.3%，相關比例按季增加1.1個百分點；以宗數計，為2009年第4季以來的60(15)次多，反映撤辣及高息環境下，蝕讓急沽情況仍不少。至於平手者則有32宗，佔比按季持平在0.7%。

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中細價樓較受捧 交投量最多

若按物業轉售價格劃分，過去一季仍以中細價樓較受捧，交投量最多、樓價介乎401萬至600萬元組別之二手私樓轉售獲利比率高見68.5%，為表現最佳的組別，惟按季亦跌0.8個百分點，而其平均賺幅按季也跌1.3個百分點至32.5%，仍力保賺幅最大的銀碼層。此外，介乎801萬至1,000萬元以內的中價物業獲利比率，按季亦跌0.3個百分點至67.4%，而其平均賺幅按季則升0.2個百分點至25.4%。至於樓價在1,200萬元以上的高價物業，獲利比率僅64.6%，平均賺幅則挫2.4個百分點至只有20.1%

第3季二手私樓獲利登記宗數最多的屋苑為嘉湖山莊，錄63宗，獲利成功比率達75.9%。

第3季二手私樓獲利登記宗數最多的屋苑為嘉湖山莊，錄63宗，獲利成功比率達75.9%。

嘉湖山莊獲利宗數最多 日出康城平均蝕4.3%

若以屋苑計算，第3季二手私樓獲利登記宗數最多的屋苑(詳見附表)，前兩位分別是嘉湖山莊及沙田第一城，各錄63宗及39宗登記，獲利成功比率分別達75.9%75.0%。至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以海逸豪園的每宗轉手個案平均賺幅最大，達59.6%；而表現最差者為日出康城，蝕4.3%，亦為榜內獲利成功率最低的屋苑，只達31.6%

二手私樓屋苑中，第3季表現最差為日出康城，每宗轉手個案平均蝕4.3%。

二手私樓屋苑中，第3季表現最差為日出康城，每宗轉手個案平均蝕4.3%。

利好因素下 4季有望止跌回穩

陳海潮指出，在高息環境持續下，加上一手新盤步步進逼，令二手市場在第3季難以招架，導致獲利比率及平均賺幅雙雙試底。不過，一眾負面因素隨著第3季結束，本季開始迎來減息及中央救市的持續效應發揮，加上《施政報告》為樓市進一步開綠燈，引出各類買家及投資者入市，故相信本季二手私樓轉手獲利比率及平均每宗賺幅，有機會止跌回穩，前者看升2個百分點至68%，後者則料微升上試25%

3季二手私樓獲利登記最多屋苑

屋苑名稱

獲利登記宗數

整體二手買賣

登記宗數

獲利成功比率

每宗轉手個案

平均賺蝕幅度

嘉湖山莊

63

83

75.9%

47.5%

沙田第一城

39

52

75.0%

43.5%

日出康城

36

114

31.6%

4.3%

太古城

35

48

72.9%

34.0%

維景灣畔

33

43

76.7%

51.8%

美孚新邨

32

52

61.5%

16.0%

黃埔花園

27

35

77.1%

42.5%

淘大花園

26

32

81.3%

46.1%

海逸豪園

25

31

80.6%

59.6%

映灣園

24

37

64.9%

26.9%

註：物業登記以期內已知買入價的二手私樓買賣登記個案計算
資料提供：土地註冊處及利嘉閣地產研究部

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