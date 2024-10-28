第3季二手獲利比率及平均賺幅均跌 呢個屋苑表現最差｜樓市數據

本港樓市在上季度表現欠佳，惟近期多項利好因素湧現下，利嘉閣認為今季獲利比率及賺幅有望止跌回升。(資料圖片)

綜合土地註冊處資料指，今年第3季本港共錄3,089宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私樓買賣比例達66%，較第2季的67.1%跌1.1個百分點，連跌5季，創2009年第2季以來的62季(即15年半)新低，反映高息環境及新盤低價搶灘的影響。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市在上季出現量價調整，但在近期多項利好因素湧現下，期望第4季的獲利比率及賺幅可止跌回升，開始重拾升軌。

今年第3季每宗私樓轉手個案平均賺幅按季再跌，除反映樓價不斷尋底，亦多了短線持貨業主離場，令整體平均賺幅下降。

每宗私樓轉手平均賺幅 按季跌 1%

至於平均獲利幅度，今年第3季每宗私樓轉手個案平均賺幅只有24.2%，較第2季的25.2%，再跌1個百分點，除連跌5季外，更創2010年第1季以來的59季(即近15年)新低，反映樓價不斷尋底外，亦多了短線持貨業主離場，令整體平均賺幅徐徐下降。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例維持在三成以下徘徊，只達29.8%，惟按季微升0.9個百分點，涉及宗數達1,394宗。

蝕讓急沽情況多

此外，第3季虧損個案錄得1,558宗，佔比增至33.3%，相關比例按季增加1.1個百分點；以宗數計，為2009年第4季以來的60季(即15年)次多，反映撤辣及高息環境下，蝕讓急沽情況仍不少。至於平手者則有32宗，佔比按季持平在0.7%。