筍盤先有承接 中原十大屋苑周末錄9宗 回落40%｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄9宗成交，按周回落40%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月整體入市氣氛有改善，十大屋苑本月至今暫錄約72宗買賣，較上月上半個月錄約65宗增約10.8%，樓價走勢仍處反覆期，未確定轉角市，買家入市心態較猶豫，一般要減價較深才有承接；本周末一手市場熱鬧，黃大仙新盤單日沽出近百伙，反映市場剛需強勁，大部分買家等待入市時機，若遇上筍盤亦有承接。

太古城僅錄 1 宗 按周大跌 75% 港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，近日交投氣氛向好，太古城本周末錄得1宗成交，較上星期跌75%，該成交單位為恆星閣高層A室，實用面積748方呎，屬套三房間隔，有企理裝修，向東北望海景，屬屋苑套房則王。單位去年7月以1,800萬元放盤，議價後以1,275萬元沽出，平均實用呎價17,045元，屬於市價。新買家為區內用家，原業主則於1996年4月以533萬元買入物業，持貨28年，帳面獲利742萬元離場，賺幅139%。

美孚新邨按周多 1 宗成交 九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，美孚新邨本周末錄得3宗買賣，按周升1宗，成交包括蘭秀道5號中層C室，實用面積509方呎，採兩房間隔，以568萬元沽出，平均實用呎價11,159元。屋苑本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約9,440元水平。

映灣園最新呎價 1.04 萬水平 新界區方面，中原地產映灣園第一分行A組區域營業經理陳繼成指，本周末映灣園錄3宗成交，實用平均呎價10,429元，成交單位包括16座中層C室，實用面積563方呎，以581.8萬元易手，折合平均實用呎價10,334元。原業主於2010年以263萬元買入單位，持貨14年，現帳面獲利318.8萬元，單位升值121%。

中原十大屋苑周六、日成交量 地區 屋苑 周六、日成交量/ 按周升跌幅 平均實用呎價(元)/ 按周升跌幅 香港 太古城 1(-75%) 17045(+13.1%) 康怡花園 0(無升跌) - 海怡半島 1(-50%) 13275(-) 九龍 美孚新邨 3(+50%) 9961(+6.7%) 麗港城 0(無升跌) - 黃埔花園 1(-75%) 12874(+1%) 新都城 0(無升跌) - 新界 沙田第一城 0(上周1宗成交) - 嘉湖山莊 0(-上周2宗成交) - 映灣園 3(上周0宗成交) 10429(-) 合計 9(-40%) - 註：綜合市場成交數據