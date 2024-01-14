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地產
2024-01-14 19:00:00

筍盤先有承接 中原十大屋苑周末錄9宗 回落40%｜樓市走勢

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中原地產十大屋苑本周末錄得9宗買賣成交，按周回落40%，買家一般要減價較深才願意承接。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗買賣成交，按周回落40%，買家一般要減價較深才願意承接。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄9宗成交，按周回落40%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月整體入市氣氛有改善，十大屋苑本月至今暫錄約72宗買賣，較上月上半個月錄約65宗增約10.8%，樓價走勢仍處反覆期，未確定轉角市，買家入市心態較猶豫，一般要減價較深才有承接；本周末一手市場熱鬧，黃大仙新盤單日沽出近百伙，反映市場剛需強勁，大部分買家等待入市時機，若遇上筍盤亦有承接。

太古城僅錄1 按周大跌75%

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，近日交投氣氛向好，太古城本周末錄得1宗成交，較上星期跌75%，該成交單位為恆星閣高層A室，實用面積748方呎，屬套三房間隔，有企理裝修，向東北望海景，屬屋苑套房則王。單位去年7月以1,800萬元放盤，議價後以1,275萬元沽出，平均實用呎價17,045元，屬於市價。新買家為區內用家，原業主則於19964月以533萬元買入物業，持貨28年，帳面獲利742萬元離場，賺幅139%

港島藍籌屋苑太古城本周末只錄得1宗成交，按周跌75%。

港島藍籌屋苑太古城本周末只錄得1宗成交，按周跌75%。

美孚新邨按周多1宗成交

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，美孚新邨本周末錄得3宗買賣，按周升1宗，成交包括蘭秀道5號中層C室，實用面積509方呎，採兩房間隔，以568萬元沽出，平均實用呎價11,159元。屋苑本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約9,440元水平。

映灣園最新呎價1.04萬水平

新界區方面，中原地產映灣園第一分行A組區域營業經理陳繼成指，本周末映灣園錄3宗成交，實用平均呎價10,429元，成交單位包括16座中層C室，實用面積563方呎，以581.8萬元易手，折合平均實用呎價10,334元。原業主於2010年以263萬元買入單位，持貨14年，現帳面獲利318.8萬元，單位升值121%

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東涌映灣園本周末錄3宗成交，平均實用呎價10,429元。

東涌映灣園本周末錄3宗成交，平均實用呎價10,429元。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

1(-75%)

17045(+13.1%)

康怡花園

0(無升跌)

-

海怡半島

1(-50%)

13275(-)

九龍

美孚新邨

3(+50%)

9961(+6.7%)

麗港城

0(無升跌)

-

黃埔花園

1(-75%)

12874(+1%)

新都城

0(無升跌)

-

新界

沙田第一城

0(上周1成交)

-

嘉湖山莊

0(-上周2成交)

-

映灣園

3(上周0成交)

10429(-)

 

合計

9(-40%)

-

        註綜合市場成交數據

十大屋苑1114日成交統計

地區

屋苑

1月成交量

/按月變幅

12月同期成交量

 

1月平均實用呎價()/按月變幅

12月平均實用呎

()

港島

太古城

12(+71.4%)

7

14546(-3.3%)

15037

康怡花園

1(-)

0

14100(+3.1%)

13674

海怡半島

4(-42.9%)

7

13106(-13.5%)

15155

九龍

美孚新邨

12(+33.3%)

9

9440(-1.8%)

9611

麗港城

4(-55.6%)

9

11148(+0.6%)

11085

黃埔花園

10(+11.1%)

9

12699(+3.8%)

12240

新都城

4(無升跌)

4

13450(-5.1%)

14166

新界

沙田第一城

8(+100%)

4

12698(+1.8%)

12471

嘉湖山莊

11(無升跌)

11

8230(-0.8%)

8297

映灣園

6(+20%)

5

10429(+2.7%)

10154

 

合計

72(+10.8%)

65

-

-
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