筍盤先有承接 中原十大屋苑周末錄9宗 回落40%｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄9宗成交，按周回落40%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月整體入市氣氛有改善，十大屋苑本月至今暫錄約72宗買賣，較上月上半個月錄約65宗增約10.8%，樓價走勢仍處反覆期，未確定轉角市，買家入市心態較猶豫，一般要減價較深才有承接；本周末一手市場熱鬧，黃大仙新盤單日沽出近百伙，反映市場剛需強勁，大部分買家等待入市時機，若遇上筍盤亦有承接。
太古城僅錄1宗 按周大跌75%
港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，近日交投氣氛向好，太古城本周末錄得1宗成交，較上星期跌75%，該成交單位為恆星閣高層A室，實用面積748方呎，屬套三房間隔，有企理裝修，向東北望海景，屬屋苑套房則王。單位去年7月以1,800萬元放盤，議價後以1,275萬元沽出，平均實用呎價17,045元，屬於市價。新買家為區內用家，原業主則於1996年4月以533萬元買入物業，持貨28年，帳面獲利742萬元離場，賺幅139%。
美孚新邨按周多1宗成交
九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，美孚新邨本周末錄得3宗買賣，按周升1宗，成交包括蘭秀道5號中層C室，實用面積509方呎，採兩房間隔，以568萬元沽出，平均實用呎價11,159元。屋苑本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約9,440元水平。
映灣園最新呎價1.04萬水平
新界區方面，中原地產映灣園第一分行A組區域營業經理陳繼成指，本周末映灣園錄3宗成交，實用平均呎價10,429元，成交單位包括16座中層C室，實用面積563方呎，以581.8萬元易手，折合平均實用呎價10,334元。原業主於2010年以263萬元買入單位，持貨14年，現帳面獲利318.8萬元，單位升值121%。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周升跌幅
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平均實用呎價(元)/
按周升跌幅
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香港
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太古城
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1(-75%)
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17045(+13.1%)
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康怡花園
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0(無升跌)
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-
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海怡半島
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1(-50%)
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13275(-)
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九龍
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美孚新邨
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3(+50%)
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9961(+6.7%)
|
麗港城
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0(無升跌)
|
-
|
黃埔花園
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1(-75%)
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12874(+1%)
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新都城
|
0(無升跌)
|
-
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新界
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沙田第一城
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0(上周1宗成交)
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-
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嘉湖山莊
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0(-上周2宗成交)
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-
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映灣園
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3(上周0宗成交)
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10429(-)
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合計
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9(-40%)
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-
註：綜合市場成交數據
十大屋苑1月1至14日成交統計
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地區
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屋苑
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1月成交量
/按月變幅
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12月同期成交量
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1月平均實用呎價(元)/按月變幅
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12月平均實用呎
價(元)
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港島
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太古城
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12(+71.4%)
|
7
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14546(-3.3%)
|
15037
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康怡花園
|
1(-)
|
0
|
14100(+3.1%)
|
13674
|
海怡半島
|
4(-42.9%)
|
7
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13106(-13.5%)
|
15155
|
九龍
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美孚新邨
|
12(+33.3%)
|
9
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9440(-1.8%)
|
9611
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麗港城
|
4(-55.6%)
|
9
|
11148(+0.6%)
|
11085
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黃埔花園
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10(+11.1%)
|
9
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12699(+3.8%)
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12240
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新都城
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4(無升跌)
|
4
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13450(-5.1%)
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14166
|
新界
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沙田第一城
|
8(+100%)
|
4
|
12698(+1.8%)
|
12471
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嘉湖山莊
|
11(無升跌)
|
11
|
8230(-0.8%)
|
8297
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映灣園
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6(+20%)
|
5
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10429(+2.7%)
|
10154
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合計
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72(+10.8%)
|
65
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-
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