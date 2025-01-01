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地產
2025-01-01 09:30:00

筲箕灣傲華現樓示範單位即睇！兩房主人房面積達108呎 開放式外望鯉魚門山景｜多圖有片

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筲箕灣傲華現樓示範單位即睇！兩房主人房面積達108呎 開放式外望鯉魚門山景｜多圖有片

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由協成行發展、位於筲箕灣東大街121號的單幢新盤「傲華」首度曝光3個現樓示範單位，位於18E室至G室，實用面積介乎221456方呎，戶型涵蓋開放式至兩房間隔。

項目設2個交樓標準示範單位，包括18F室兩房間隔，實用面積為456方呎。單位朝西北，望筲箕灣璀璨城市景致。單位設計方正，入口有小玄關，附有置頂收納櫃，中間位置細心留空，供放置隨身物品如銀包、手提電話等。

右側是開放式廚房，選用經典北歐灰面板，備有空間放置餐枱椅，客廳與廚房交流流暢，布局分明。兩個房間間隔實用，主人房實用面積約108方呎，以長型開則，「L」型落地大窗引入自然光，另一端預留衣櫃空間。旁邊的睡房採用方型設計，可放雙人睡床及衣櫃，住戶亦可按個人需要改動牆壁，合併成特大主人套房。

傲華兩房示範單位｜18F室⇊

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18G室實用面積約221方呎，屬開放式間隔，擁有鯉魚門度假村一帶的翠綠山景，猶如都市中的綠洲，適合單身貴族或收租投資者。推開大門，窗外鯉魚門度假村一帶綠色山景映入眼簾，為住戶帶來舒適寧靜的居住環境。

全部單位均配備優質廚電，標準單位採用法國皇室御用品牌De Dietrich，特色單位則採用享譽國際的德國經典品牌Miele，滿足住戶製作各種創新煮意的需要。

傲華開放式示範單位｜18G室⇊

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「傲華」樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房及特色單位。

即睇筲箕灣傲華最新資訊 (House730)

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