筲箕灣傲華現樓示範單位即睇！兩房主人房面積達108呎 開放式外望鯉魚門山景｜多圖有片

由協成行發展、位於筲箕灣東大街121號的單幢新盤「傲華」首度曝光3個現樓示範單位，位於18樓E室至G室，實用面積介乎221至456方呎，戶型涵蓋開放式至兩房間隔。

項目設2個交樓標準示範單位，包括18樓F室兩房間隔，實用面積為456方呎。單位朝西北，望筲箕灣璀璨城市景致。單位設計方正，入口有小玄關，附有置頂收納櫃，中間位置細心留空，供放置隨身物品如銀包、手提電話等。

右側是開放式廚房，選用經典北歐灰面板，備有空間放置餐枱椅，客廳與廚房交流流暢，布局分明。兩個房間間隔實用，主人房實用面積約108方呎，以長型開則，「L」型落地大窗引入自然光，另一端預留衣櫃空間。旁邊的睡房採用方型設計，可放雙人睡床及衣櫃，住戶亦可按個人需要改動牆壁，合併成特大主人套房。