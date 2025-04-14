熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-04-14 18:45:00

筲箕灣形薈超新裝全山景兩房 齊傢電可即住｜有樓睇

分享：
單位裝修非常新淨，景觀翠綠清新。

單位裝修非常新淨，景觀翠綠清新。

adblk5

入伙近7年、位置十分方便的筲箕灣形薈，距離港鐵筲箕灣站、電車總站及巴士總站均只需約3分鐘步程，加上是新鴻基旗下屋苑，質素具一定保證，是近年區內較受追捧的半新物業。屋苑現有一伙附有超新淨裝修、望全山景的兩房單位放售兼同時放租，全屋傢電齊備，真正可即買/租即住！

主人房設有雙人床及地台，簇新實用。 筲箕灣形薈入伙近7年，是交通及生活配套均完善的屋苑。(資料圖片)

全屋多訂製傢具

形薈由3座商住大廈組成，提供650伙單位，實用面積由2811,279方呎不等。上述推介的放盤為2座高層A室，實用面積539方呎，屬兩房間隔，最新放售叫價1,080萬元，平均實用呎價20,037元；放租叫價則為29,500元，呎租54.7元。單位最大賣點是附帶超新淨裝修，當中有不少訂製傢具，包括主人房的儲物地台、書房的大型組合櫃連書枱等，加上發展商提供的廚房和浴室配套，用料及保養俱佳，新買家或租客只需打包個人行李便可入住。此外，單位全屋均望翠綠山景，大廳和主人房更設有露台，每日望著綠油油的山巒景色，空氣清新之餘，身心都能即時放鬆下來！

adblk6
廚房為開放式設計，配備實用中島，有齊餐桌和儲物功能。 開放式廚房用料及設計美觀，仍然新淨。 另一間房用作書房，設有書桌連大型組合櫃，收納空間十分充足。 明廁浴室為發展商裝修。 單位平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：形薈
地址：筲箕灣道393
發展商：新鴻基
樓齡：6
放盤單位：2座高層A (物業編號：ZAL475)
叫價：1,080萬元 / 叫租：2.95萬元
實用面積：：539方呎 @20,037/呎、@54.7/
間隔：兩房
VR睇樓：https://tinyurl.com/3d49v8zr
查詢電話：9559 2383 (中原地產藍灣半島分行B 冼先生)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能