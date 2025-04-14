筲箕灣形薈超新裝全山景兩房 齊傢電可即住｜有樓睇

入伙近7年、位置十分方便的筲箕灣形薈，距離港鐵筲箕灣站、電車總站及巴士總站均只需約3分鐘步程，加上是新鴻基旗下屋苑，質素具一定保證，是近年區內較受追捧的半新物業。屋苑現有一伙附有超新淨裝修、望全山景的兩房單位放售兼同時放租，全屋傢電齊備，真正可即買/租即住！

全屋多訂製傢具

形薈由3座商住大廈組成，提供650伙單位，實用面積由281至1,279方呎不等。上述推介的放盤為2座高層A室，實用面積539方呎，屬兩房間隔，最新放售叫價1,080萬元，平均實用呎價20,037元；放租叫價則為29,500元，呎租54.7元。單位最大賣點是附帶超新淨裝修，當中有不少訂製傢具，包括主人房的儲物地台、書房的大型組合櫃連書枱等，加上發展商提供的廚房和浴室配套，用料及保養俱佳，新買家或租客只需打包個人行李便可入住。此外，單位全屋均望翠綠山景，大廳和主人房更設有露台，每日望著綠油油的山巒景色，空氣清新之餘，身心都能即時放鬆下來！