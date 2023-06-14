筲箕灣新盤｜傲華最快下周開價 料不少於50伙

港島區爆單幢新盤戰，由協成行發展的筲箕灣傲華已於周一(12日)上載售樓說明書，今日(14日)率先開放示範單位予傳媒參觀。協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，最快下周公布項目首張價單，料不少於50伙，定價會參考同區一手及二手成交價，目標月內開售。
至於項目自設會所「CLUB ORIA」，張詩敏指，會所連戶外園林總面積約5,000方呎，提供健身室、燒烤區、迷你農圃等設施。
不擔心競爭及分薄客源
對於同期一手市場上有其他單幢新盤應市，張詩敏認為，各個新盤分布於不同區域，各有不同客源，而傲華距離港鐵筲箕灣站僅1分鐘步程，故不擔心競爭及分薄客源，預計項目可吸引九龍東及港島區上班的專業人士。
發展商今日開放3個示範單位，單位實用面積分別為220、324及456方呎，即將開放予公眾參觀，其中以18樓E室為藍本搭建的一房單位，實用面積324方呎，開放式廚房設計，客飯廳連接「三合一」露台，面積合共39方呎。
傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。項目地下及1樓為商店樓面，2樓為住客會所，全盤不設車位，預計入伙日期為2025年5月31日。