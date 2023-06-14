筲箕灣新盤｜傲華最快下周開價 料不少於50伙

張詩敏表示，傲華最快下周公布項目首張價單，定價會參考同區一手及二手成交價，目標月內開售。(陳奕釗攝)

港島區爆單幢新盤戰，由協成行發展的筲箕灣傲華已於周一(12日)上載售樓說明書，今日(14日)率先開放示範單位予傳媒參觀。協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，最快下周公布項目首張價單，料不少於50伙，定價會參考同區一手及二手成交價，目標月內開售。

至於項目自設會所「CLUB ORIA」，張詩敏指，會所連戶外園林總面積約5,000方呎，提供健身室、燒烤區、迷你農圃等設施。