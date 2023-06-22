筲箕灣新盤｜傲華示範單位3日累錄500人次參觀 港島東客源為主

市區新盤近期接連開價，其中協成行發展的筲箕灣單幢新盤傲華，自周二(20日)起開放示範單位予公眾參觀。發展商表示，截至今日(22日)下午5時，3日累錄約500人次參觀，以港島東區內客、分支家庭、同區年輕上班人士及投資者為主。適逢今日端午節假期，市場反應踴躍，下午時段更出現參觀排隊人潮。

該盤首張價單涉及50伙，涵蓋32伙開放式、14伙一房及4伙兩房，實用面積介乎220至456方呎。價單定價由526.2萬至1,251.4萬元，呎價介乎23,810元至27,443元。以120天付款辦法提供最高9%折扣優惠計，折實售價由478.8萬至約1,138.8萬元，折實呎價介乎21,665元至24,973元，折實平均呎價23,042元。傲華首批最低售價及呎價同為5樓G室，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價478.8萬元，呎價21,665元。