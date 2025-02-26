節慶淡市！利嘉閣：1月私樓蝕讓佔比升至36.5% 創近16年新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，節慶假期淡市，加上新盤貼市價衝擊市場，令私宅轉手獲利比率及賺幅雙雙續處相對低位反覆徘徊，惟近日股樓氣氛向好，後市料有改善。綜合土地註冊處資料所得，2025年一月份全港1,771宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損者達647宗，佔比按月再升2.2個百分點，至36.5%，為近190個月、即近16年高位。至於上月平手的個案增至10宗，佔比微升0.2個百分點至0.6%。 至於帳面獲利個案共1,114宗，佔比62.9%，按月跌2.4個百分點，在低位連月偏軟，創下自2009年四月以來的190個月、即近16年以來新低。數據顯示，今年1月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為19.7%，處於低位反覆上落，單月回升1.6個百分點，但仍為2009年九月以來的185個月、即近15年半之次低水平。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達27.2%，按月跌0.5個百分點，錄482宗。

九龍區表現跑輸大市 按物業區域劃分，1月份港島區表現最好，以64.6%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升1.5個百分點；其次為新界區，報63.6%，按月跌3.1個百分點；至於九龍區表現跑輸大市，只錄得60.8%，且按月跌3.6個百分點。 按物業轉售價格分析，樓價1,001萬至1,200萬元組別的獲利比率最高，錄73.7%，按月升3.8個百分點，涉及宗數70宗。此外，400萬元或以下組別，月內獲利比率達63.8%，按月亦跌0.6個百分點，但亦優於大市。 海逸豪園能錄百分百獲利 檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有紅磡海逸豪園一個屋苑能錄得百分百獲利，次高者為將軍澳維景灣畔的93%，第三則為大圍名城的92%。此10個屋苑當中，每宗平均賺蝕幅度介乎最差的蝕7%至最多的賺94.9%不等。其中，將軍澳中心錄得每宗轉手平均賺94.9%，為表現最佳的屋苑；至於海逸豪園及維景灣畔也分別平均賺76.3%及75%。不過，日出康城則表現最差，成為榜內唯一要蝕錢的屋苑，平均每宗轉手要蝕7%。