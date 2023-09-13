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地產
2023-09-13 04:29:50
日報

節日將至｜新盤增優惠谷銷情

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瑜一 封海倫 陳慕蘭

封海倫(左)稱，「瑜一」三個期數迄今累沽429伙；右為華懋銷售總經理陳慕蘭。(李睿哲攝)

中秋節及國慶假期將至，發展商積極為新盤提供優惠谷銷情。華懋與港鐵(066)合作何文田「瑜一」昨更新價單，設全新建築期付款計劃，連其他優惠買家最高獲14%折扣，與即供付款計劃的15%僅相差一個百分點。

華懋集團銷售總監封海倫稱，「瑜一」三個期數迄今累沽429伙，套現逾73億元；其中第IA期「瑜一．天海」已推銷售安排而可供發售單位共81伙，一房入場價約790萬元。另買家於周六起至下月8日內購入「瑜一」系列單位均可獲贈港鐵商場購物券，一房、兩房及三房分別可獲3.8萬元、2.8萬及1.8萬元購物券。

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親海駅

親海駅送8.8萬元電器購物禮劵

長江實業集團(1113)油塘「親海駅」新增中秋優惠，長實營業部經理陳詠慈指，由周六起，凡簽署臨時買賣合約購買價單所列單位的買家，可獲贈豐澤電器購物禮劵價值8.8萬元，不設上限，多買多送；同時親蒞參觀項目的示範單位，將為每組客人送贈月餅一盒。

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文曜

文曜為買家代繳從價印花稅

建灝地產旗下九龍城「文曜」上周公布兩項折扣優惠，投資及銷售部董事鄭智荣透露，項目最快周內公布首張價單及開放現樓單位。他稱，將為買家提供代繳從價印花稅優惠，上限為樓價4.25%；若不採用優惠則可獲5%折扣。中原地產為配合該盤銷售部署，特意將九龍塘伯爵街分行打造成「文曜」專門店。

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