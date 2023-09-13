節日將至｜新盤增優惠谷銷情

中秋節及國慶假期將至，發展商積極為新盤提供優惠谷銷情。華懋與港鐵(066)合作何文田「瑜一」昨更新價單，設全新建築期付款計劃，連其他優惠買家最高獲14%折扣，與即供付款計劃的15%僅相差一個百分點。

華懋集團銷售總監封海倫稱，「瑜一」三個期數迄今累沽429伙，套現逾73億元；其中第IA期「瑜一．天海」已推銷售安排而可供發售單位共81伙，一房入場價約790萬元。另買家於周六起至下月8日內購入「瑜一」系列單位均可獲贈港鐵商場購物券，一房、兩房及三房分別可獲3.8萬元、2.8萬及1.8萬元購物券。

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