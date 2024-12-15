節日將至 美國再議息 市場觀望濃 中原十大屋苑周末成交按周跌20%｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗買賣成交，按周跌約20%，當中零成交屋苑增至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入12月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，部分買家已擱置入市計劃，準備外遊及慶祝佳節，加上部分投資者對本周美國議息結果觀望，入市態度較審慎。不過，若業主提供合理議價空間，筍盤亦有承接，料本月二手交投平穩發展。
美孚新邨最新呎價逾9700元
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄約4宗買賣，較上周增加2宗，平均實用呎價約9,745元水平。最新成交包括2期吉徑5號中層C室，實用面積460方呎，屬一房間隔，議價後以455萬元易手，折合實用呎價9,891元。
至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，近期入市心態較為審慎，沙田第一城本月暫錄6宗成交，本周末錄得3宗，包括32座中層C室，實用面積327方呎，為兩房間隔，議價後以433萬元沽出，折合實用呎價13,242元。
嘉湖山莊本周末錄2宗成交
此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，近期不少買家入市態度較審慎，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交，按周增1宗，新成交包括賞湖居5座低層E室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，最新以373萬元沽出，折合實用呎價8,326元。原業主於1996年8月以149萬元入市該單位，現轉手帳面獲利224萬元，單位28年間升值1.5倍。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周升跌幅
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平均實用呎價(元)/
按周升跌幅
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香港
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太古城
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0 (無升跌)
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-
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康怡花園
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2 (-60%)
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12690 (+2%)
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海怡半島
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0 (無升跌)
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-
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九龍
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美孚新邨
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4 (+100%)
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9745 (+2%)
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麗港城
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1 (-66.7%)
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10823 (-0.1%)
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黃埔花園
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0 (上周2宗成交)
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-
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新都城
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0 (無升跌)
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-
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新界
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沙田第一城
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3 (+200%)
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13000 (-1.5%)
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嘉湖山莊
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2(+100%)
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8052 (-1.4%)
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映灣園
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0(上周1宗成交)
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-
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合計
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12 (-20%)
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註：綜合市場成交數據