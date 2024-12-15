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地產
2024-12-15 18:40:12

節日將至 美國再議息 市場觀望濃 中原十大屋苑周末成交按周跌20%｜樓市數據

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聖誕節日氣氛漸濃，加上市場對本周美國議息結果觀望，近期買家入市態度較審慎。(資料圖片)

聖誕節日氣氛漸濃，加上市場對本周美國議息結果觀望，近期買家入市態度較審慎。(資料圖片)

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中原地產十大屋苑本周末錄得12宗買賣成交，按周跌約20%，當中零成交屋苑增至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入12月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，部分買家已擱置入市計劃，準備外遊及慶祝佳節，加上部分投資者對本周美國議息結果觀望，入市態度較審慎。不過，若業主提供合理議價空間，筍盤亦有承接，料本月二手交投平穩發展。

港島區三大指標屋苑中，本周末只有鰂魚涌康怡花園錄得成交。

港島區三大指標屋苑中，本周末只有鰂魚涌康怡花園錄得成交。

美孚新邨最新呎價逾9700

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄約4宗買賣，較上周增加2宗，平均實用呎價約9,745元水平。最新成交包括2期吉徑5號中層C室，實用面積460方呎，屬一房間隔，議價後以455萬元易手，折合實用呎價9,891元。

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市區大型老牌屋苑美孚新邨，最新平均成交呎價約9,745元水平。

市區大型老牌屋苑美孚新邨，最新平均成交呎價約9,745元水平。

至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，近期入市心態較為審慎，沙田第一城本月暫錄6宗成交，本周末錄得3宗，包括32座中層C室，實用面積327方呎，為兩房間隔，議價後以433萬元沽出，折合實用呎價13,242元。

嘉湖山莊本周末錄2宗成交

此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，近期不少買家入市態度較審慎，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交，按周增1宗，新成交包括賞湖居5座低層E室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，最新以373萬元沽出，折合實用呎價8,326元。原業主於19968月以149萬元入市該單位，現轉手帳面獲利224萬元，單位28年間升值1.5倍。

 中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

0 (無升跌)

-

康怡花園

2 (-60%)

12690 (+2%)

海怡半島

0 (無升跌)

-

九龍

美孚新邨

4 (+100%)

9745 (+2%)

麗港城

1 (-66.7%)

10823 (-0.1%)

黃埔花園

0 (上周2宗成交)

-

新都城

0 (無升跌)

-

新界

沙田第一城

3 (+200%)

13000 (-1.5%)

嘉湖山莊

2(+100%)

8052 (-1.4%)

映灣園

0(上周1宗成交)

-
 

合計

12 (-20%)

-

註：綜合市場成交數據

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