節日將至 美國再議息 市場觀望濃 中原十大屋苑周末成交按周跌20%｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗買賣成交，按周跌約20%，當中零成交屋苑增至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入12月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，部分買家已擱置入市計劃，準備外遊及慶祝佳節，加上部分投資者對本周美國議息結果觀望，入市態度較審慎。不過，若業主提供合理議價空間，筍盤亦有承接，料本月二手交投平穩發展。

美孚新邨最新呎價逾 9700 元 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄約4宗買賣，較上周增加2宗，平均實用呎價約9,745元水平。最新成交包括2期吉徑5號中層C室，實用面積460方呎，屬一房間隔，議價後以455萬元易手，折合實用呎價9,891元。

至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，近期入市心態較為審慎，沙田第一城本月暫錄6宗成交，本周末錄得3宗，包括32座中層C室，實用面積327方呎，為兩房間隔，議價後以433萬元沽出，折合實用呎價13,242元。 嘉湖山莊本周末錄 2 宗成交 此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，近期不少買家入市態度較審慎，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交，按周增1宗，新成交包括賞湖居5座低層E室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，最新以373萬元沽出，折合實用呎價8,326元。原業主於1996年8月以149萬元入市該單位，現轉手帳面獲利224萬元，單位28年間升值1.5倍。

中原十大屋苑周六、日成交量 地區 屋苑 周六、日成交量/ 按周升跌幅 平均實用呎價(元)/ 按周升跌幅 香港 太古城 0 (無升跌) - 康怡花園 2 (-60%) 12690 (+2%) 海怡半島 0 (無升跌) - 九龍 美孚新邨 4 (+100%) 9745 (+2%) 麗港城 1 (-66.7%) 10823 (-0.1%) 黃埔花園 0 (上周2宗成交) - 新都城 0 (無升跌) - 新界 沙田第一城 3 (+200%) 13000 (-1.5%) 嘉湖山莊 2(+100%) 8052 (-1.4%) 映灣園 0(上周1宗成交) - 合計 12 (-20%) - 註：綜合市場成交數據 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)