粉北焦點新盤｜恒地粉嶺馬適路項目料日內批預售 最快周內命名及開價

恒地(012)焦點新盤粉嶺馬適路項目第1期準備推出。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，作為集團於粉嶺北新發展區內首個住宅項目，料日內可獲批預售，最快本周內公布項目命名，亦有機會隨即開價。由於該區目前沒有新盤落成，項目售價將參考粉嶺南一帶的二手樓成交價，而首批有機會以吸引價推岀，以及提供特別的付款方法，減輕首期負擔，幫助年輕人置業。

Site A 地盤共 5 座住宅大樓 涉約 1600 伙 林達民稱，自政府公布發展北部都會區，項目不單是粉嶺北新發展區內首個新盤，亦是集團首個在該區的住宅項目，其中Site A地盤由5座住宅大樓組成，合共涉約1,600伙，將設有綜合商業步行區，其中正申請預售的第1期將提供603伙，單位戶型由開放式至三房，關鍵日期為明年3月，樓花期約8個月。