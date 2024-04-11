一手新盤搶客，二手樓持續受壓。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，近期入市氣氛持續正面，惟市場焦點被一手分散，粉嶺上水區4月暫錄約25宗成交，較上月同期跌約58%。其中粉嶺牽晴間本月暫錄2宗，屋苑最新錄9座中層A室易手，單位建築面積535方呎，實用面積388方呎，採兩房間隔，原開價約480萬元，日前議價後以448萬元沽出，實用平均呎價11,546元。據了解，新買家為用家，原業主則於2003年以105萬元購入上址，持貨21年，是次沽出單位獲利約343萬元離場，期內升值3.3倍。
即睇粉嶺牽晴間放盤(HOUSE730)
粉嶺上水區本月交投 按月跌58% 牽晴間兩房21年升值343萬｜二手樓成交
一手新盤搶客，二手樓持續受壓。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，近期入市氣氛持續正面，惟市場焦點被一手分散，粉嶺上水區4月暫錄約25宗成交，較上月同期跌約58%。其中粉嶺牽晴間本月暫錄2宗，屋苑最新錄9座中層A室易手，單位建築面積535方呎，實用面積388方呎，採兩房間隔，原開價約480萬元，日前議價後以448萬元沽出，實用平均呎價11,546元。據了解，新買家為用家，原業主則於2003年以105萬元購入上址，持貨21年，是次沽出單位獲利約343萬元離場，期內升值3.3倍。