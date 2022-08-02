粉嶺北新盤｜(多相)ONE INNOVALE-Archway收逾3000票 最快今加推價單3號 地下連花園示位曝光

近期新界區新盤戰況激烈，其中恒地(012)旗下粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(2日)下午2時，累收逾3,000票，最快今日公布銷售安排，以及加推價單3號，提供不少於61伙，並預告會有微輕加幅，同時將提供更多不同戶型單位作銷售。他又稱，首輪將設大手客時段，現時收票中大手客約佔逾10%，而昨日加推的2號價單、共涉123伙，總值逾6.7億元。

一期共 14 個連花園特色戶 恒地今日再開放ONE INNOVALE - Archway的地下連花園特色戶示範單位，項目共有14個連花園特色戶，而示位是以A座地下20室為搭建藍本，單位實用面積391方呎，兩房連衣帽間間隔，另附300方呎私人花園，屬交樓標準示位。單位大廳闊約2.7米，設計上特別將大廳和花園涵接，總長度達約10米，方便住戶隨時隨地擴大室內和室外空間，以招呼親朋；而示位現時放置的戶外傢俬、燒烤爐、吊床椅及盆栽，將跟隨上述連花園單位一併交樓出售。