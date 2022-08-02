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地產
2022-08-02 17:10:59

粉嶺北新盤｜(多相)ONE INNOVALE-Archway收逾3000票 最快今加推價單3號 地下連花園示位曝光

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恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(左)及恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人(右)，今日一同介紹ONE INNOVALE–Archway透過ESG理念，設計出的一系列獨特建築、設施和配置等獨特元素。(李睿哲攝)

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(左)及恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人(右)，今日一同介紹ONE INNOVALE–Archway透過ESG理念，設計出的一系列獨特建築、設施和配置等獨特元素。(李睿哲攝)

近期新界區新盤戰況激烈，其中恒地(012)旗下粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，截至今日(2)下午2時，累收逾3,000票，最快今日公布銷售安排，以及加推價單3號，提供不少於61伙，並預告會有微輕加幅，同時將提供更多不同戶型單位作銷售。他又稱，首輪將設大手客時段，現時收票中大手客約佔逾10%，而昨日加推的2號價單、共涉123伙，總值逾6.7億元。

地下連花園特色戶示位為無改動示位，間隔為兩房及開放式廚房設計。(李睿哲攝) 最新開放的連花園特色戶示位，是以項目A座地下20室為搭建藍本；示位現時放置的戶外傢俬、燒烤爐、吊床椅及盆栽，將跟隨上述連花園單位一併交樓出售。(李睿哲攝) 最新開放的連花園特色戶示位，是以項目A座地下20室為搭建藍本；示位現時放置的戶外傢俬、燒烤爐、吊床椅及盆栽，將跟隨上述連花園單位一併交樓出售。(李睿哲攝) 單位大廳闊近2.7米，空間寬敞，並連接私人花園，總長度達約10米。(李睿哲攝) 單位大廳闊近2.7米，空間寬敞，並連接私人花園，總長度達約10米。(李睿哲攝) 單位為兩房設計，客房設獨立衣帽間，空間靈活多變。(李睿哲攝) 單位為開放式廚房設計，配備多項廚房配件，包括砧板、餐具盤、牆架、瀝水籃等，一應俱全。(李睿哲攝) 單位為開放式廚房設計，配備多項廚房配件，包括砧板、餐具盤、牆架、瀝水籃等，一應俱全。(李睿哲攝) 單位為兩房設計，客房設獨立衣帽間，空間靈活多變。(李睿哲攝) 浴室採用國際級品牌配備，並設有浴室寶，地台及牆身均採用抗菌地磚及牆身磚。(李睿哲攝) 浴室採用國際級品牌配備，並設有浴室寶，地台及牆身均採用抗菌地磚及牆身磚。(李睿哲攝) ONE INNOVALE - Archway每個單位都設有獨家專利的「淨化消毒門廊」，此技術為恒地與Arup共同研發，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花，可為玄關打造成一道隱形的防菌消毒屏障。(李睿哲攝) 位於美麗華廣場1期的ONE INNOVALE - Archway 示位及展銷廳，就今日現場所見，前來入票及參觀示位的人流不少。(李睿哲攝)

一期共14個連花園特色戶

恒地今日再開放ONE INNOVALE - Archway的地下連花園特色戶示範單位，項目共有14個連花園特色戶，而示位是以A座地下20室為搭建藍本，單位實用面積391方呎，兩房連衣帽間間隔，另附300方呎私人花園，屬交樓標準示位。單位大廳闊約2.7米，設計上特別將大廳和花園涵接，總長度達約10米，方便住戶隨時隨地擴大室內和室外空間，以招呼親朋；而示位現時放置的戶外傢俬、燒烤爐、吊床椅及盆栽，將跟隨上述連花園單位一併交樓出售。

創新可持續設備及裝置 獲國際級認證

恒地近年積極推動ESG(環境、社會和企業管治)，貫徹以人為本的可持續性發展。今日恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人表示，項目特別設有多項可持續發展設施，包括蝴蝶花園、螢火蟲園、導風板、天氣圖騰樹、水耕農場和智能滅菌電梯等，透過創新獨特的生態園區和科研設備裝置，為住客提供舒適、優越和健康的生活環境。值得一提是，項目為全港首個獲得WELL v2鉑金級認證及CHBLv2 2021年版鉑金級認證的樓盤，證明項目屬可持續發展及達到健康建築標準。

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