粉嶺北新盤｜(多相)ONE INNOVALE-Archway示位曝光 主打細戶 特設「聰明空間」收納

長方形開則的大廳，其中浴室外牆設計獨特，採特色弧形雪花石紋玻璃牆設計，呈現「透明石燈箱」效果，有別傳統浴室風格。(蘇文傑攝)

恒地(012)粉嶺北新盤項目ONE INNOVALE-Archway今日上載樓書後，示範單位亦隨即曝光。項目示範單位設於尖沙咀美麗華廣場1期，今日首度開放給傳媒參觀的示位，是參照B座10樓2室搭建，單位實用面積310方呎，一房連衣帽間間隔，單位大廳以長方形開則，附設露台，廚房採開放式設計，浴室為「黑廁」，睡房連衣帽間設計，並附有工作平台。而單位特設的「聰明空間」天花多元收納空間，將細單位每一吋空間都極致運用。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目第1期ONE INNOVALE-Archway希望呈現出年輕、清新和時尚的氛圍，室內設計以曲線作為設計元素，為空間帶來溫暖而優雅的感覺，從大堂到單位均可見曲線細節，以營造溫暖而舒適的空間。恒基物業代理營業(一)部助理總經理蔡堃耀稱，為了用盡單位每一吋空間，單位內特設「聰明空間」，於天花裝設一個多元收納空間，並附送玄關鞋櫃，方便收納。客廳配上意大利名牌Armani/Casa牆紙特色牆，直紋圖案配合天花燈槽照明，可增加天花視覺高度。值得一提是，浴室外牆設計相當獨特，採用特色弧形雪花石紋玻璃牆設計，呈現「透明石燈箱」效果，為客廳配襯出一幅主題牆，有別傳統單位浴室風格，設計相當別緻。另外，開放式廚房設計的單位提供各種歐洲名牌電器包括Miele蒸焗爐和Mia Cucina雪櫃等，以及配備多項廚房配件，包括砧板、餐具盤、牆架和瀝水籃等，買家只需添置部分大型傢俬，便可快速入住。

獨家專利 玄關天花設光觸媒空氣淨化機

另外，每伙單位均設獨家專利的「淨化消毒門廊」，此技術是集團與Arup共同研發，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花，為玄關打造成一道隱影的防菌消毒屏障，配合全屋室內採用抗菌地磚及牆身磚，有助全天候防菌。

位於粉嶺馬適路8號的ONE INNOVALE，屬粉嶺北新發展區首個項目，共由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙，其中第1期ONE INNOVALE-Archway涉兩座20層高住宅大樓，共有603伙單位，單位由最細實用面積205方呎開放戶，至最大898方呎三房連儲物房設計，項目預計於2023年3月底落成，樓花期約8個月。