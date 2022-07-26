粉嶺北新盤｜恒地粉嶺馬適路項目料日內批預售 最快周內命名及開價

恒地(012)焦點新盤粉嶺馬適路項目第1期準備推出。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，作為集團於粉嶺北新發展區內首個住宅項目，料日內可獲批預售，最快本周內公布項目命名，亦有機會隨即開價。由於該區目前沒有新盤落成，項目售價將參考粉嶺南一帶的二手樓成交價，而首批有機會以吸引價推岀，以及提供特別的付款方法，減輕首期負擔，幫助年輕人置業。
Site A地盤共5座住宅大樓 涉約1600伙
林達民稱，自政府公布發展北部都會區，項目不單是粉嶺北新發展區內首個新盤，亦是集團首個在該區的住宅項目，其中Site A地盤由5座住宅大樓組成，合共涉約1,600伙，將設有綜合商業步行區，其中正申請預售的第1期將提供603伙，單位戶型由開放式至三房，關鍵日期為明年3月，樓花期約8個月。
貫徹ESG理念 建永續宜居社區
林達民續稱，集團於整個粉嶺北新發展區有6幅地皮，暫計劃興建約1萬伙住宅單位，並將以集團近年推動的ESG理念(環境、社會和企業管治)，打造一個先進、低碳及可永續的宜居社區。被問到美國加息對香港樓市的影響，林達民認為香港會跟隨美國加息但不會多，預計加息約一厘，並對加息反應樂觀，因現時香港的GDP屬正增長，他相信市場有能力應付加息帶來的影響。