粉嶺北新盤｜恒地：ONE INNOVALE- Archway買家預計聖誕節前收樓

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第1期ONE INNOVALE-Archway買家有望聖誕節前收樓！恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目的A座和B座將近完成裝修工作，預計下月中前可以分批交付。
他稱，今日(15日)與負責的團隊及承建商一起到現樓視察及了解進度，有信心各位買家可以在聖誕前順利收樓。該盤預計入伙日期為明年3月31日，意味現有機會提早3個月入伙。
林達民續稱，項目另外兩期及會所等園林設施亦正火速進行當中，第2期「ONE INNOVALE-Bellevue」及第3期「ONE INNOVALE-Cabanna」均有望可準時交付。
ONE INNOVALE-Cabanna將於周四(17日)進行次輪銷售，共推售113伙，包括8伙開放式、93伙一房、6伙兩房及6伙三房。
ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日。
第2期ONE INNOVALE-Bellevue由C座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，預計關鍵日期為明年6月30日。
第3期ONE INNOVALE-Cabanna由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位，預計關鍵日期為2023年6月30日。