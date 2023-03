恒地ONE INNOVALE項目廣告系列,在業内率先引入AR實境擴增技術,並與國際著名的日本虛擬KOL imma合作,更榮獲廣告界金帆奬中《Media - Best Use of Print》的優異奬。

恒地(012)旗下粉嶺北新盤ONE INNOVALE,開賣以來一直銷情理想,其樓盤廣告更榮獲有廣告界「奧斯卡」之稱的金帆奬中《Media - Best Use of Print》的優異奬項。該廣告自2022年7月推出,廣告系列在行業内率先引入AR實境擴增技術,並與國際著名的日本虛擬KOL imma合作,與ONE INNOVALE位處「國際創科中心」及「北部都會區」的創科地位優勢呼應,同時塑造出年青的形象,其突破傳統媒體框架的創意,成功令樓盤引起熱話。