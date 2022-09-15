粉嶺北新盤｜恒地ONE INNOVALE 2期命名Bellevue涉408伙 最快月內賣 景觀最佳 有提價空間

恒地(012)今日(15日)公布粉嶺北馬適路新盤第2期命名為ONE INNOVALE - Bellevue，項目涉408伙，最細由約221方呎起。恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目正申請預售樓花紙，獲批後會隨即上載樓書，預計最快本月開售，並預告2期售價會較1期有所提升，「因2期可飽覽會所及綠化景觀。」
2期盡覽屋苑會所及綠化設施
林達民稱，項目取名為ONE INNOVALE - Bellevue，Bellevue為法文，意謂Beautiful View美麗風景，「因為第2期位處整個項目的正中心，可飽覽屋苑的3.6萬方呎住客會所、無邊際泳池及逾6萬方呎綠化空間景致，景觀優質。」項目更以健康綠色生活為發展主題，將設有螢火蟲園及蝴蝶園，更會聘請園林工程師及相關專業人士進行設計和管理，以貫徹集團近年積極推動ESG(環境、社會和企業管治)以人為本的可持續性發展，為住戶帶來優質健康的生活。
2期一房戶型最多 佔六成
ONE INNOVALE – Bellevue戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔約9%，實用面積約221至228方呎；一房戶佔約60%，實用面積約286至346方呎；兩房佔約18%，實用面積約386至501方呎。至於三房單位只佔少量，實用面積約438方呎。2期項目預計落成日期為2023年6月底，樓花期約10個月。
位於粉嶺北馬適路8號的ONE INNOVALE，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙，其中第1期ONE INNOVALE-Archway設有2座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，戶型涵蓋開放式至三房，而1期在今年7月底開售，合共售出600伙，預計入伙日期為明年3月31日。