粉嶺北新盤｜恒地ONE INNOVALE 2期命名Bellevue涉408伙 最快月內賣 景觀最佳 有提價空間

恒地林達民今日公布粉嶺北馬適路項目第2期命名為ONE INNOVALE - Bellevue，涉及408伙，最細面積由約221方呎起。(李睿哲攝)

恒地(012)今日(15日)公布粉嶺北馬適路新盤第2期命名為ONE INNOVALE - Bellevue，項目涉408伙，最細由約221方呎起。恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目正申請預售樓花紙，獲批後會隨即上載樓書，預計最快本月開售，並預告2期售價會較1期有所提升，「因2期可飽覽會所及綠化景觀。」

2 期盡覽屋苑會所及綠化設施 林達民稱，項目取名為ONE INNOVALE - Bellevue，Bellevue為法文，意謂Beautiful View美麗風景，「因為第2期位處整個項目的正中心，可飽覽屋苑的3.6萬方呎住客會所、無邊際泳池及逾6萬方呎綠化空間景致，景觀優質。」項目更以健康綠色生活為發展主題，將設有螢火蟲園及蝴蝶園，更會聘請園林工程師及相關專業人士進行設計和管理，以貫徹集團近年積極推動ESG(環境、社會和企業管治)以人為本的可持續性發展，為住戶帶來優質健康的生活。