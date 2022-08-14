粉嶺北新盤｜第1期ONE INNOVALE-Archway共售587伙價單及4伙招標 套現逾28億 第2期部署中

粉嶺北新盤ONE INNOVALE第1期ONE INNOVALE-Archway，今日第3輪銷售88伙價單單位，已全部售罄，而第1期全數合共售出587伙價單單位及4伙招標單位，為恒地套現逾28億元。(資料圖片)

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway今日(14日)進行第3輪壓軸發售餘下101伙，當中88伙以價單推出，13伙招標發售，折實售價323.82萬起。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，ONE INNOVALE第1期3輪的整體銷售相當理想，在短短9日内所有價單單位極速沽清，單是今日開售2小時内，價單的88伙單位旋即售罄，銷售成績證明市場對「北部都會區」的發展，尤其對粉嶺北新發展區的潛力具有信心。而項目合共進行了3輪銷售，共售出587伙價單單位及4伙中標單位，為集團套現超過28億元。林達民透露，團隊正著力籌備ONE INNOVALE第2期的銷售部署。

88 伙中最高呎價逾 1.67 萬

是次第5號價單的88伙單位，最高成交呎價單位為A座21樓16室，實用面積285方呎，屬一房連衣帽間戶型，成交價4,753,230元，平均呎價16,678元；最高成交價單位則為A座21樓2室，屬兩房連工作間戶型，實用面積434方呎，成交價6,345,800元，平均呎價14,622元。第3輪銷售的88伙價單單位，總成交金額約4.3億元，至於成功標售的單位中，A座22樓單位8室屬兩房連私人平台及天台特色戶型，可經單位内樓梯直達天台，採梗廚設計，單位實用面積為513方呎，私人平台面積為74平方呎、天台面積則434方呎，成交價10,516,500元，平均呎價20,500元。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。