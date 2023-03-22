粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE夥中原向首10名買家送港鐵全月通優惠

中原地產今日獲邀參觀ONE INNOVALE現樓及會所，欣賞會所園林及藝術品。

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE發展項目自推出以來，備受市場注目，銷售反應相當理想，中原地產配合發展商部署，最新宣布向買家送出置業優惠，由即日起至本月31日期間，凡經中原地產購入ONE INNOVALE單位的首10名買家，可獲贈10個月上水至尖東「全月通加強版」月票1張，優惠總值4.85萬元。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，本月政府全面取消所有防疫措施，社會及經濟復常步伐加快，大大增強買家入市信心，市場上剛性需求高企，樓價由低位回升，刺激不少買家加快入市，帶動交投，近期新盤相當旺場，本月迄今暫錄超過1,300宗一手成交，料本月可錄約3,000宗，創6年半新高；加上政府寬減首置買家印花稅，更進一步推動細價樓成交，ONE INNOVALE大部分單位可受惠新印花稅政策，價錢亦具競爭力，相信吸引不少上車客甚至投資者看好北部都會區前景而入市，料項目銷情持續火熱。