粉嶺北新盤｜One Innovale推動可持續發展　邀中學生參觀認識藝術住宅項目

恒基地產早前邀請一班瑪利諾中學修讀生物學科的學生，參觀粉嶺北新盤「One Innovale」，讓學生了解如何糅合創新科技、藝術和可持續發展如何融入住宅項目。

螢火蟲園模擬自然環境

今次參觀其中一個重點項目就是「螢火蟲園」。團隊匠心打造螢火蟲宜居的生態環境，由一草一木，以至水質、土質和濕度、石頭種類及微氣候設計等，每項細節均模擬適合螢火蟲生長的自然環境，希望創造一個優質、無污染的居住空間讓螢火蟲棲息。

「螢火蟲園」為保育基金會主席麥肇峰先生，首次參與香港私人住宅項目的螢火蟲生態及保育諮詢。參觀當日他於線上與同學交流，親身講解螢火蟲園的生態系統設計，期間團隊更將螢火蟲帶到現場，讓學生可以親眼觀賞「漆黑中的螢火蟲」，了解牠們對生態環境的重要性，學會欣賞大自然。