粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE第3期已獲預售部署下月登場 主打中小戶型

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue將於周日(10月2日)開售155伙，當中12伙以招標推售；另143伙以價單形式發售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午2時，項目暫錄約2,750票，超額認購逾18倍。

林達民透露，ONE INNOVALE第3期已取得預售樓花同意書，部署最快10月登場。全盤提供約600伙，戶型與第1期及2期相若，以「上車」單位為主，參考ONE INNOVALE-Bellevue開放式至一房單位共佔近七成。

ONE INNOVALE-Bellevue住客會所「Club Innovale」總面積逾3.6萬方呎，提供約30項設施，其中特別引入奧運選手級別的模擬滑雪機，提供全天候滑雪學習及訓練。滑雪機內的設定配置多元，除可選擇困難程度和賽道外，亦可切換至實時比賽模式，讓用家可以和世界各地的滑雪愛好者切磋。

發展商更邀請ski tech滑雪教練Kary即場示範，她稱，Club Innovale是次引進的是專業級別的模擬滑雪機，比小型模擬器增加30%的功率，專為高級滑雪者提供更大重力的模擬滑雪體驗，模擬器的驅動系統產生的加速可以更有效地訓練所有滑雪所需的技術元素，並迅速提高平衡力和反應能力，學習迴轉和大迴旋專用。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。