粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE第3期突上樓書 面積158方呎起 細絕同區新盤

新一份《施政報告》今日(19日)出爐，當中寬減合資格外來人士在港置業的額外印花稅，市場視為對樓市「小減辣」，有發展商即時推盤應市。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期突擊上載售樓說明書，提供565伙，單位實用面積由158方呎起，料細絕同區新盤。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目第1期ONE INNOVALE-Archway及第2期ONE INNOVALE-Bellevue推售均引起市場熱烈追棒，截至今日，兩期合共售出892伙，套現約43.9億元。ONE INNOVALE壓軸第三期已正式上載售樓說明書，並於今日首度公布單位戶型分布，為項目之銷售部署正式揭開序幕。

面積最大 1054 方呎四房

據樓書顯示，ONE INNOVALE第3期由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054平方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中以一房連衣帽間單位為主，佔全盤超過五成。另設特色單位，包括花園特色戶及頂層特色戶；而今期未有提供住宅車位。

最細單位屬D座地下5室，實用面積158方呎，連55方呎花園，開放式間隔。標準單位最細屬E座1至16樓5室，實用面積186方呎，開放式間隔。至於全盤最大單位屬E座17樓1室，實用面積1,054方呎，連53方呎平台及961方呎天台，四房雙套房連工作間間隔，入門有長玄關，梗廚設計。

林達民指，該盤前迎「Club Innovale」會所大樓及其頂層長達30米的無邊際泳池，並飽覽「Park Innovale」超過6萬方呎的一片悠然綠野景致。市場消息指，恒地將於明日(20日)為項目命名，最快下周公布首張價單。