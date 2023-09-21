粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE系列累售1474伙 套現逾72億

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE迄今推售合共3期項目，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，全盤迄今累售1,474伙，佔單位總數逾九成，套現金額約72.5億元，平均呎價約14,873元。

他稱，項目交樓程序近完成，目前尚餘約100伙待售，當中約30伙為特色單位。至於項目租務交投方面，單位呎租介乎約30至40元，回報率約3厘至4厘。

發展商周四(21日)開放現樓住客會所「Club Innovale」予傳媒優先參觀，總面積廣逾3.6萬方呎，貫徹以「GALLERY IN THE PARK」為設計意念。會所共設3層，提供多達約30項的多元化設施，動靜皆宜。設計師特別把不同的藝術玩具置於項目的不同角落，將藝術融入生活中，室內室外處處洋溢藝術氣息，讓住戶尊享悠然寫意的生活之餘，更提升視覺美感及生活品味。